Marrëveshja me LVV-në dhe kandidatura e Sejdiut për president - a ka pakënaqësi në LDK?
Marrëveshja e arritur mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për kandidaturën e Bekim Sejdiut për president nuk është pritur njëzëri brenda LDK-së.
Siç mëson Telegrafi ka pasur pakënaqësi lidhur me mënyrën se si është arritur marrëveshja dhe madje thuhet se kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, nuk është konsultuar paraprakisht me strukturat e partisë për emrin e Sejdiut.
Kryesia e LDK-së pritet të mblidhet të martën, ndërsa më pas pritet edhe një takim me Grupin Parlamentar.
Telegrafi ka provuar të marrë qëndrime nga deputetë dhe zyrtarë të LDK-së lidhur me marrëveshjen dhe kandidaturën e Sejdiut, përfshirë Hykmete Bajramin, Avdullah Hoti, Armend Zemajn dhe Imri Ahmetin, por deri në publikimin e këtij lajmi nuk ka marrë përgjigje prej tyre.
Abdixhiku, ndërkohë, ka deklaruar se LDK-ja do ta mbështesë marrëveshjen, duke theksuar se interesi i shtetit duhet të jetë mbi atë partiak.
Marrëveshja për kandidaturën e Sejdiut u bë publike pas takimit të Abdixhikut me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti.
Sejdiu e ka pranuar kandidaturën, duke thënë se është vënë në shërbim të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj.
Tash, përveç marrëveshjes politike mes dy partive, sfida mbetet sigurimi i votave të nevojshme në Kuvend për zgjedhjen e presidentit. /Telegrafi/