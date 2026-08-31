Ukrainasit kryejnë sulm me raketa në Belgorod, godasin termocentralin dhe objektet e Ozonit në Rusi – publikohen pamjet
Ukraina ka ndërmarrë një sulm me raketa ndaj qytetit rus të Belgorodit më 30 gusht, duke goditur disa objekte strategjike dhe duke shkaktuar zjarre në disa zona.
Sipas raportimeve, ndër objektivat e goditur ishte një termocentral, ndërsa në shënjestër kanë qenë edhe magazina dhe qendra logjistike të kompanisë ruse të tregtisë online Ozon.
Sulmet shkaktuan zjarre në disa lokacione, ndërsa autoritetet lokale ruse raportuan edhe për persona të lënduar, transmeton Telegrafi.
Ozon konfirmoi se qendra e saj e klasifikimit dhe një qendër shpërndarjeje në Belgorod u dëmtuan nga sulmi, duke detyruar kompaninë të pezullojë përkohësisht aktivitetin dhe dërgesat në Belgorod dhe në zonat përreth.
Sulmi vjen në një periudhë kur Ukraina ka intensifikuar goditjet ndaj objektivave në territorin rus, veçanërisht ndaj infrastrukturës energjetike, logjistike dhe ushtarake që konsiderohet e rëndësishme për përpjekjet ruse të luftës.
Belgorodi, i cili ndodhet pranë kufirit me Ukrainën, është bërë vazhdimisht objekt i sulmeve ukrainase që nga fillimi i pushtimit rus në shkallë të plotë. /Telegrafi/