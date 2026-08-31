"Po pensionohem nga kombëtarja" - Leo Messi i jep lamtumirën Argjentinës
Legjenda e Argjentinës, Lionel Messi, ka njoftuar pensionimin nga futbolli ndërkombëtar, duke i dhënë fund një kapitulli historik prej më shumë se dy dekadash me kombëtaren e vendit të tij.
Vendimi i 39-vjeçarit vjen pak më shumë se një muaj pas humbjes së Argjentinës nga Spanja në finalen e Kupës së Botës 2026, ndërsa Messi e bëri publik njoftimin përmes një deklarate emocionuese në rrjetet sociale.
“Pas gjithë kësaj kohe që nga finalja dhe pasi kam menduar shumë, dua t’u them të gjithëve se po pensionohem nga kombëtarja”, ka shkruar Messi.
“Ishte një vendim që më dhemb thellë”
Kapiteni legjendar pranoi se vendimi për t’i dhënë fund karrierës me Argjentinën nuk ka qenë aspak i lehtë.
“Ishte një vendim që më dhemb dhe vazhdon të më dhembë thellë, por e kuptoj se ky është momenti i duhur”.
Messi theksoi se gjatë gjithë karrierës së tij ka dhënë gjithçka për fanellën e Argjentinës, jo vetëm gjatë viteve të fundit, kur kombëtarja arriti sukseset më të mëdha.
“Betohem se kam dhënë gjithmonë gjithçka, jo vetëm në këto vitet e fundit kur fituam gjithçka, por edhe më parë. Gjithmonë kam luftuar dhe kam dhënë gjithçka për këtë fanellë, për t’ju sjellë lumturi dhe për t’ju bërë të ndiheni krenarë që jeni argjentinasë përmes futbollit”.
Më pas, fjalët e tij morën një ton edhe më emocional.
“Nuk ka mbetur shumë kohë dhe kapituj të ndryshëm po mbyllen. Ky është një kapitull që më dhemb shumë. E dua, e kam dashur dhe gjithmonë do ta dua të qenit pjesë e kombëtares. Kam dhënë gjithçka që kisha dhe nuk kam më asgjë për të dhënë”.
“Gjithashtu, ka lojtarë të rinj të mëdhenj që po vijnë dhe që e meritojnë të jenë këtu”.
Një karrierë historike me Argjentinën
Messi debutoi me kombëtaren e Argjentinës në vitin 2005 dhe gjatë karrierës së tij ndërkombëtare regjistroi 207 paraqitje dhe 125 gola.
Ai largohet nga kombëtarja pasi e udhëhoqi Argjentinën drejt një prej periudhave më të suksesshme në historinë e saj.
Messi fitoi dy tituj të Copa America, ndërsa kulmi i karrierës së tij ndërkombëtare erdhi në vitin 2022, kur e udhëhoqi Argjentinën drejt triumfit në Kupën e Botës.
Mes viteve 2021 dhe 2024, Argjentina fitoi tre trofe madhorë radhazi, me Messin si lider dhe kapiten të skuadrës.
Në Kupën e Botës 2026, Messi shënoi tetë gola, duke e çuar numrin e përgjithshëm të golave të tij në turnetë e Botërorit në 21. Ai gjithashtu shënoi në pesë Kupa të Botës radhazi.
Në total, vetëm Kylian Mbappe ka shënuar më shumë gola se Messi në historinë e Kupës së Botës.
“Tani do të jem njëri prej jush”
Messi u ka bërë një falënderim të veçantë tifozëve argjentinas, të cilët e kanë shoqëruar gjatë gjithë rrugëtimit të tij me kombëtaren.
“Faleminderit për gjithë dashurinë gjatë këtyre 20 viteve. Do të më mungojë t’ju dëgjoj nga brenda. Tani do të jem njëri prej jush, duke mbështetur gjithmonë nga jashtë, në kohët e mira dhe edhe më shumë në kohët e vështira”.
Ai falënderoi gjithashtu familjen, trajnerët, bashkëlojtarët dhe të gjithë personat me të cilët ndau rrugëtimin e tij me Argjentinën.
“Faleminderit familjes sime që ka qenë gjithmonë pranë meje dhe që më ka shoqëruar gjatë këtij udhëtimi të bukur, por të vështirë. Faleminderit çdo trajneri, bashkëlojtari dhe drejtuesi me të cilin pata mundësinë të ndaj këtë rrugëtim”.
“I marr me vete kujtimet dhe momentet e paharrueshme. Largohem me paqe dhe krenari, duke e ditur se së bashku me bashkëlojtarët e mi ju dhamë momente për të cilat dikur vetëm ëndërronim”.
Messi telegrafi.com
Humbja e të atit e forcoi vendimin
Tetë herë fituesi i Topit të Artë zbuloi gjithashtu se humbja e babait të tij, Jorge Messi, më 8 gusht ka ndikuar në vendimin për t’i dhënë fund karrierës ndërkombëtare.
“Kam shkruar këto fjalë më 21 korrik, dy ditë pas finales. Sot, pas asaj që ndodhi me babain tim, jam edhe më i bindur për këtë vendim se më parë”.
Kështu, përfundon një epokë e jashtëzakonshme në historinë e futbollit argjentinas.
Nga debutimi në vitin 2005, zhgënjimi në finalen e Botërorit të vitit 2014 dhe pritja e gjatë për trofe, deri te triumfi në Copa America dhe momenti i madh i ngritjes së Kupës së Botës në Katar në vitin 2022, Messi largohet nga kombëtarja me një trashëgimi që vështirë se mund të përsëritet.
Një nga kapitujt më të mëdhenj të futbollit ndërkombëtar është mbyllur, por Lionel Messi do të mbetet përgjithmonë një nga emrat më të mëdhenj në historinë e Argjentinës dhe të futbollit botëror. /Telegrafi/