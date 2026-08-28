FIFA miraton kërkesën e Argjentinës, zbut pezullimet e lojtarëve pas kaosit në finalen e Kupës së Botës
FIFA ka miratuar zyrtarisht një kërkesë strategjike nga Federata Argjentinase e Futbollit (AFA) për të lehtësuar ndikimin e pezullimeve të rënda nga ndeshjet e vendosura ndaj yjeve të ekipit kombëtar.
Pezullimet rrjedhin nga një grindje pas ndeshjes që shpërtheu në përfundim të finales së Kupës së Botës 2026 midis Argjentinës dhe Spanjës.
Sipas vendimit fillestar, mesfushori argjentinas Leandro Paredes u dënua me dhjetë ndeshje moslojë, mbrojtësi i krahut Nahuel Molina u dënua me shtatë ndeshje moslojë, ndërsa ndihmëstrajneri Roberto Ayala u dënua me tre. Thiago Almada dhe spanjolli Gavi gjithashtu u dënuan me nga një ndeshje të vetme.
Çështja kryesore është se Komiteti Disiplinor i FIFA-s ka vendosur që këto ndëshkime vlejnë në mënyrë strikte për ndeshjet ndërkombëtare, që do të thotë se paraqitjet e klubeve mbeten tërësisht të paprekura.
Peticioni i miratuar nga AFA siguron me sukses që lojtarët të mund të vuajnë pezullimet e tyre përkatëse gjatë ndeshjeve miqësore të Klasit "A" ose ndeshjeve zyrtare ndërkombëtare të vogla.
Ky boshllëk taktik përshpejton shumë procesin e rikuperimit përpara se të vijnë ndeshjet vendimtare kualifikuese të turneut. Ndërkohë, federata po planifikon një apel ligjor të mëvonshëm përmes Gjykatës së Arbitrazhit Sportiv (CAS) për të ulur edhe më tej numrin e ndeshjeve.
FIFA have approved the Argentine FA's request to reduce the severity of multiple bans following their disgusting World Cup final behaviour
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— Mirror Football (@MirrorFootball) August 28, 2026
Megjithatë, federata përballet me pasoja të mëdha financiare dhe administrative për shkeljet e rregullave të turneut, duke përfshirë sjellje të keqe të ekipit, dështime në kontrollin e turmës dhe një shfaqje të pankartave politike pas fitores së tyre në gjysmëfinale ndaj Anglisë.
AFA duhet të paguajë një gjobë totale prej 321,000 dollarësh, ku 100,000 dollarë do të drejtohen shprehimisht për nisma kundër diskriminimit. Për më tepër, Argjentina duhet të luajë ndeshjen e saj të ardhshme në shtëpi me kapacitet të kufizuar në 50% të stadiumit, ndërsa një ndalim dytësor i hyrjes në stadium mbetet i pezulluar për shkak të një periudhe të rreptë prove. /Telegrafi/