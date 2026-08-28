Qendra Memoriale e Srebrenicës kërkon përjashtimin e përhershëm të Crvena Zvezdës nga garat e UEFA-s për shkak të lavdërimit të Ratko Mlladiçit
Qendra Memoriale e Srebrenicës i paraqiti UEFA-s një raport zyrtar kundër FK Crvena Zvezdës për lavdërimin e Ratko Mlladiçit gjatë ndeshjes së Ligës së Evropës kundër Viktoria Plzen, si dhe për publikimin dhe promovimin e mëvonshëm të fotove me mesazhe kontroverse përmes kanaleve zyrtare të mediave sociale të klubit.
Gjatë ndeshjes, në të cilën Viktoria Plzen mundi Crvena Zvezdën me rezultatin 5-1, tifozët e klubit të Beogradit ngritën pankartat "Gjeneral, lavdi e madhe dhe faleminderit", ndërsa brohoritën emrin e Ratko Mlladiçit.
Qendra Përkujtimore e paralajmëroi posaçërisht UEFA-n se ky rast nuk mund të shihet vetëm si sjellje e një pjese të tifozëve. Pas ndeshjes, Crvena Zvezda publikoi foto në profilet e saj zyrtare në rrjetet sociale, në të cilat banderolat e kontestuara janë qartë dhe dominuese, të cilat e përhapën më tej mesazhin përmes kanaleve të komunikimit institucional të klubit. Në vend që të distancohej nga mesazhe të tilla, klubi i bëri ato pjesë të komunikimit të tij zyrtar pas ndeshjes.
Raporti deklaroi se një sjellje e tillë përbën bazë për zbatimin e dispozitave të Rregullores Disiplinore të UEFA-s në lidhje me sjelljen diskriminuese, fyerjen e dinjitetit njerëzor, mesazhet politike dhe ideologjike të papërshtatshme për ngjarjet sportive, si dhe sjelljen që e diskrediton futbollin dhe UEFA-n.
🫡 pic.twitter.com/Mrh9Tnuf9w
— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) August 27, 2026
Qendra përkujtimore i kujtoi gjithashtu UEFA-s faktin se tashmë ekziston një precedent disiplinor në lidhje me Crvena Zvezdan dhe glorifikimin e Ratko Mlladiçit. Në një procedurë të mëparshme, UEFA arriti në përfundimin se glorifikimi i Mlladiçit nuk përfaqëson vetëm mbështetje për një individ, por një mesazh që fyen viktimat në baza etnike dhe fetare.
Rasti aktual është edhe më serioz sepse nuk përfundon me sjelljen e tifozëve. Mesazhet e kontestuara morën publicitet shtesë pas ndeshjes përmes kanaleve zyrtare të vetë klubit.
Qendra Memoriale e Srebrenicës i kërkoi UEFA-s që të hapë urgjentisht procedura disiplinore, të konsiderojë sjelljen e tifozëve dhe veprimet e klubit si një njësi të vetme dhe të trajtojë publikimin e fotove të kontestuara përmes kanaleve zyrtare të Crvena Zvezdas si një rrethanë veçanërisht rënduese.
Duke pasur parasysh rëndësinë e çështjes, precedentin e mëparshëm disiplinor të UEFA-s kundër të njëjtit klub për lavdërimin e Ratko Mlladiçit, si dhe faktin se këtë herë mesazhi i kontestuar u promovua gjithashtu nga vetë klubi, Qendra Përkujtimore kërkoi s’kualifikimin e përhershëm të Crvena Zvezdas nga garat e UEFA-s.
“Një klub që përdor me vetëdije kanalet e tij zyrtare të komunikimit për të përhapur mesazhe që lavdërojnë një njeri të dënuar ligjërisht për gjenocid, nuk mund ta reduktojë një sjellje të tillë në sjelljen e tifozëve. Kjo nuk është më vetëm një çështje e tribunës, por e marrëdhënies institucionale të klubit me vlerat mbi të cilat UEFA bazon futbollin evropian”, tha Qendra Përkujtimore. /Telegrafi/