Transferimi i verës i Arsenalit lidhet me një largim tronditës vetëm disa javë pasi u bashkua me klubin
Arsenali mund të jetë gati për një transferim të papritur në fund të sezonit, pasi lojtari i blerë gjatë verës, Illan Meslier, është duke u lidhur me një largim të përhershëm nga Emirates Stadium. Pavarësisht se mbërriti në klub vetëm në korrik, portieri mund të kthehet në Francë pasi nuk arriti të sigurojë një rol të rëndësishëm në planet e Mikel Artetas.
Portieri i ri i Arsenalit mund të largohet vetëm disa javë pasi iu bashkua klubit nga Leeds United, pasi luajti vetëm 45 minuta për “Topçinjtë”.
Sipas një raporti nga Foot Mercato, Marseille e ka identifikuar Meslier si një objektiv kryesor përpara se të mbyllet afati kalimtar. Gjigantët francezë janë në kërkim të një portieri të ri pasi humbën numrin një të tyre të rregullt, Geronimo Rulli, i cili kohët e fundit u largua për t'u bashkuar me Manchester Cityn.
🚨EXCL: 🔴⚪️🇫🇷 #Ligue1 |
❗️Illan Meslier est l’une des pistes actives de l’OM au poste de gardien en cette fin de mercato.
⏳️ Marseille doit encore dégraisser avant de pouvoir avancer concrètement sur ce dossier. pic.twitter.com/twRnrWj1Eb
— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 27, 2026
Arteta ka qenë proaktiv në treg këtë verë, ndërsa synon të ndërtojë mbi suksesin e Arsenalit në titullin e Ligës Premier dhe të mbushë hendekun në Evropë pas humbjes së tyre në finalen e Ligës së Kampionëve ndaj PSG-së sezonin e kaluar.
“Topçinjtë” kanë shpenzuar shumë për të mbetur në krye, duke siguruar mesfushorin e Newcastle United, Bruno Guimaraes, për një tarifë prej 90 milionë eurosh për të zëvendësuar Christian Norgaard që po largohet.
Megjithatë, situata e portierit mbetet komplekse në Emirates. Meslier aktualisht e gjen veten si opsioni i tretë i zgjedhjes pas portierit numër një David Raya dhe Kepa Arrizabalaga. Ndërsa ai u soll për të ofruar një mbulim me cilësi të lartë, mungesa e një rruge të qartë drejt ekipit të parë i ka hapur derën Marseillet për të bërë lëvizjen e tyre.
Kalimi te Marseille mund t’i ofrojë Meslierit qëndrueshmërinë që i mungonte sezonin e kaluar. Gjatë sezonit të kaluar të Leeds, francezi humbi statusin e tij si numri një i padiskutueshëm dhe nuk arriti të bënte asnjë paraqitje në Ligën Premier. Në vend të kësaj, detyrat e portierit u ndanë midis Lucas Perri dhe Karl Darloë, i cili më pas është transferuar te Manchester United.
Interesi i Marseille vjen në një kohë tranzicioni për klubin francez. Ndërsa Jeffrey De Lange luajti ndeshjen e parë të sezonit, ka raportime të përhapura se ai mund të largohet para se të mbyllet afati kalimtar. Kjo do të linte një vend bosh për Meslier, duke i siguruar atij minutat e rregullta në ligën e lartë që nuk ka gjasa t'i marrë te Arsenali. /Telegrafi/