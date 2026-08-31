BE po godet flotën ruse në hije, forcat evropiane ndalojnë dhe kontrollojnë një cisternë nafte në Mesdhe
Forcat e Bashkimit Evropian kanë ndërhyrë ndaj një cisternë nafte të dyshuar si pjesë e “flotës ruse në hije”, në një operacion të zhvilluar të dielën në Detin Mesdhe.
Shefja e diplomacisë së BE-së, Kaja Kallas, bëri të ditur se forcat e Operacionit Irini hipën në bordin e anijes MV Sun për të kryer verifikimin e flamurit, pasi ekzistonin dyshime se anija po lundronte nën një flamur të rremë, në kundërshtim me rregullat ndërkombëtare detare.
Kallas theksoi se shitja ilegale e naftës përmes anijeve të flotës në hije përbën një burim të rëndësishëm të ardhurash për Moskën dhe ndihmon në financimin e luftës së Rusisë në Ukrainë.
“Shitjet ilegale të naftës nga anijet e flotës në hije janë një burim jetik për Rusinë në luftën në Ukrainë dhe ne do të vazhdojmë t’i ndërpresim ato”, deklaroi Kallas.
Sipas saj, ky ishte operacioni i gjashtë i këtij lloji ndaj një anijeje të dyshuar të flotës në hije ruse gjatë muajve të fundit, transmeton Telegrafi.
Ndërhyrja e fundit vjen pas një sërë operacionesh të ngjashme. Në fillim të gushtit, forcat e Operacionit Irini hipën në bordin e anijes së sanksionuar MV Toa Payoh për verifikimin e flamurit. Anija ishte ndaluar nga marina italiane në perëndim të ishullit Pantelleria, teksa udhëtonte nga Benini drejt Stambollit.
Në qershor, presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi gjithashtu se forcat franceze kishin ndaluar cisternën Deliver në ujërat pranë Siçilisë, duke argumentuar se ajo po vepronte në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar detar.
Ndërkohë, Britania e Madhe kishte ndërmarrë një operacion të ngjashëm në Kanalin Anglez, ku komandot e marinës britanike dhe agjentë të National Crime Agency hipën në bordin e anijes Smyrtos. Operacioni zgjati rreth gjashtë orë.
Rusia është mbështetur gjithnjë e më shumë te një rrjet kompleks anijesh për të anashkaluar sanksionet perëndimore ndaj eksporteve të naftës. Këto anije përdorin struktura të ndërlikuara pronësie, flamuj komoditeti dhe metoda të tjera për të fshehur origjinën e ngarkesave dhe për të shmangur kufizimet mbi transportin dhe sigurimin.
Për BE-në dhe aleatët e saj, goditja e kësaj flote është bërë pjesë e përpjekjeve për të dobësuar të ardhurat energjetike të Moskës, të cilat konsiderohen një komponent i rëndësishëm i financimit të makinerisë ruse të luftës.
Kallas ka konfirmuar se çështja e flotës ruse në hije do të jetë në agjendën e takimit të ministrave të Mbrojtjes të BE-së në Irlandë.
Operacioni Irini, i nisur në vitin 2020, fillimisht kishte si objektiv zbatimin e embargos së armëve të OKB-së ndaj Libisë. Me kalimin e kohës, mandati i tij është zgjeruar për të përfshirë edhe luftën kundër kontrabandës së naftës, trafikimit të qenieve njerëzore dhe mbrojtjen e interesave të Bashkimit Evropian në Mesdhe. /Telegrafi/