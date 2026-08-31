Arrestohet një burrë pas të shtënave në Zvicër që vrau një grua
Një 43-vjeçar zviceran është arrestuar pas një incidenti të rëndë me armë zjarri në një rave techno në qytetin Aarau të Zvicrës, ku një grua 22-vjeçare humbi jetën dhe pesë persona të tjerë u plagosën.
Viktima është identifikuar si Maria Spinelli, shtetase italiane 22-vjeçare. Ajo u qëllua për vdekje në pistën e garave të kuajve në Schachen, ku po zhvillohej një aktivitet muzikor me pjesëmarrjen e mijëra njerëzve.
Policia kantonale e Aargaut njoftoi se i dyshuari u kap pak para orës 01:00 të së hënës, pas një kërkimi që zgjati pothuajse 24 orë, transmeton Telegrafi.
Sipas autoriteteve, hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes, motivin dhe mënyrën se si ndodhi sulmi janë ende në vazhdim. Megjithatë, policia tha se në këtë fazë dyshohet se autori ka vepruar i vetëm.
Të shtënat u raportuan rreth orës 02:30 të mëngjesit të së dielës. Maria Spinelli vdiq në vendin e ngjarjes, ndërsa katër burra dhe një grua, të moshës 24 deri në 27 vjeç, u dërguan në spital me plagë që varionin nga të lehta deri në të rënda.
Një dëshmitar i tha mediave zvicerane se dëgjoi papritur të shtënat, vetëm pak minuta pasi muzika ishte ndalur. Fillimisht, ai mendoi se bëhej fjalë për fishekzjarre.
Sipas dëshmitarit, më pas një burrë dhe një grua i kërkuan të fshihej. Gruaja, sipas tij, ishte pikërisht njëra prej viktimave të sulmit.
Organizatorët kishin parashikuar pjesëmarrjen e rreth 3,500 personave në aktivitetin e zhvilluar në kompleksin e garave në Schachen.
Arrestimi i 43-vjeçarit shënon një zhvillim të rëndësishëm në hetim. Vetëm disa orë pas sulmit, policia kishte deklaruar se nuk kishte ende të dhëna të qarta për autorin dhe nuk përjashtonte mundësinë që në incident të ishin përfshirë disa persona.
Ngjarja ka shkaktuar reagime edhe në Itali, pasi viktima ishte shtetase italiane. Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, tha se kishte besim se autoritetet zvicerane do të zbardhnin plotësisht ngjarjen dhe do të gjenin përgjegjësit.
Ministria e Jashtme italiane njoftoi gjithashtu se kishte dërguar zyrtarë në Cyrih për të ndjekur nga afër hetimet.
Megjithëse Zvicra ka një nga nivelet më të larta të posedimit të armëve në Evropë, sulmet e dhunshme me armë janë relativisht të rralla në vend.
Hetimet ndaj të dyshuarit 43-vjeçar vazhdojnë, ndërsa autoritetet pritet të përcaktojnë motivin dhe rrethanat e sakta që çuan në të shtënat vdekjeprurëse. /Telegrafi/