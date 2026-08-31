Deputeti i PDK-së, Fadil Demaku, ka thënë se në këtë parti ende nuk është diskutuar zyrtarisht për zhvillimet e sotme rreth kandidaturës së Bekim Sejdiut për president të Kosovës.

Demaku deklaroi se PDK-ja nuk ka marrë ende ndonjë qëndrim zyrtar lidhur me këtë çështje.

Përflitej edhe vetë për president, Haki Demolli përshëndet kandidaturën e Bekim Sejdiut

“Ende nuk është diskutuar lidhur me ngjarjen e sotme rreth kandidatit Bekim Sejdiu si emër për president. Nuk ka ndonjë qëndrim zyrtar lidhur me këtë”, tha Demaku./Tv Dukagjini

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