Demaku: PDK ende nuk ka qëndrim për kandidaturën e Bekim Sejdiut
Deputeti i PDK-së, Fadil Demaku, ka thënë se në këtë parti ende nuk është diskutuar zyrtarisht për zhvillimet e sotme rreth kandidaturës së Bekim Sejdiut për president të Kosovës.
Demaku deklaroi se PDK-ja nuk ka marrë ende ndonjë qëndrim zyrtar lidhur me këtë çështje.
“Ende nuk është diskutuar lidhur me ngjarjen e sotme rreth kandidatit Bekim Sejdiu si emër për president. Nuk ka ndonjë qëndrim zyrtar lidhur me këtë”, tha Demaku./Tv Dukagjini
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