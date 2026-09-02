"Produktet alkoolike, parfumet, ujërat e tualetit, duhani", njoftim nga Dogana për blerësit online
Dogana e Kosovës ka njoftuar qytetarët që kryejnë blerje online nga jashtë vendit se dërgesat me mallra me vlerë të vogël mund të përfitojnë nga lirimi nga detyrimet e importit, deri në vlerën prej 35 eurosh.
Sipas njoftimit, ky lirim vlen për dërgesat që dërgohen drejtpërdrejt nga një vend jashtë Kosovës tek pranuesi në territorin doganor të Republikës së Kosovës.
Kusht kryesor është që vlera e përgjithshme e mallrave në secilën dërgesë të mos e tejkalojë shumën prej 35 eurosh, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
"Dogana e Kosovës njofton të gjithë qytetarët që bëjnë blerje online nga jashtë Kosovës se dërgesat me mallra me vlerë të vogël mund të përfitojnë nga lirimi nga detyrimet e importit deri në vlerën 35 euro. Ky lirimi zbatohet për dërgesat që dërgohen drejtpërdrejt nga një vend jashtë Kosovës tek pranuesi në territorin doganor të Republikës së Kosovës, me kusht që vlera e përgjithshme e mallrave për secilën dërgesë të mos tejkalojë shumën e përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi. Nga ky lirim nuk përfitojnë: Produktet alkoolike, parfumet dhe ujërat e tualetit, duhani dhe produktet e duhanit", thuhet në njoftim. /Telegrafi/