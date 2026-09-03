Ambasadori amerikan në NATO paralajmëron: Putini mund të shkojë përtej Ukrainës
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në NATO, Matthew Whitaker, ka paralajmëruar se Rusia mund të përbëjë kërcënim edhe për vendet anëtare të Aleancës, duke theksuar se deklaratat e fundit të presidentit rus Vladimir Putin nuk lënë shumë hapësirë për optimizëm.
Whitaker tha se Ukraina duhet të ketë kapacitetet e nevojshme për t’u mbrojtur për aq kohë sa të jetë e nevojshme, derisa lufta të mund të përfundojë.
I pyetur nëse Putini mund të sulmojë NATO-n, ambasadori amerikan vlerësoi se rreziku në afat të shkurtër është i ulët, pasi Rusia vazhdon të jetë e angazhuar ushtarakisht në Ukrainë. Megjithatë, ai theksoi se Uashingtoni nuk mund ta përjashtojë plotësisht një skenar të tillë.
“Pushtimi rus i Ukrainës dhe aneksimi i mëhershëm i Krimesë na bëjnë të besojmë se Rusia mund të jetë e paparashikueshme dhe mund të jetë e gatshme të ndërmarrë veprime kundër një vendi të NATO-s”, deklaroi Whitaker.
Paralajmërimi vjen në një kohë kur aleatët perëndimorë po diskutojnë mënyrat për forcimin e mbrojtjes së Ukrainës dhe garantimin e sigurisë evropiane.
Sipas vlerësimit amerikan, përfundimi i luftës në Ukrainë mbetet thelbësor për të reduktuar rrezikun e një përshkallëzimi të mëtejshëm dhe për të parandaluar që konflikti të zgjerohet përtej territorit ukrainas. /Telegrafi/