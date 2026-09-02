Shikoni çfarë gjetën në trupin e rusit që vrau tre persona në Mal të Zi
Policia e Malit të Zi ka njoftuar se çfarë gjeti në trupin e Mikhail Nikolajeviq Shabunin (30), një shtetas rus i dyshuar për vrasjen e tre punonjësve të një poligoni qitjeje pranë Danilovgradit të hënën.
Dy pistoleta dhe më shumë se 230 fishekë u gjetën në pyllin mbi Herceg Novi, të cilat policia dyshon se i mori nga poligoni i qitjeje pas vrasjeve, transmeton Telegrafi.
Policia gjeti gjithashtu një telefon celular, tableta dhe sende të tjera. Gjithçka do të dërgohet për analizë mjeko-ligjore, dhe hetimi vazhdon në koordinim me Zyrën e Prokurorit të Lartë të Shtetit në Podgoricë.
Shabunin dyshohet për vrasjen e Petar Globareviq (24) dhe Nemanja Kapor (20) nga Podgorica dhe Momir Radonjiq (67) nga Danilovgrad të hënën, më 31 gusht, rreth orës 16:45 në poligonin e qitjes në vendbanimin Strahinjici. Të tre punonin në poligonin e qitjeje.
Pas vrasjes së trefishtë, Shabunin u arratis. Kërkimi policor zgjati me orë të tëra dhe në fund ai u gjet në pyllin sipër vendbanimit Topla në Herceg Novi.
Drejtori i Administratës së Policisë, Lazar Shqepanoviq, tha se atje ishte i rrethuar nga anëtarë të njësive speciale të policisë, Qendrës Rajonale të Sigurisë Jug dhe forcave të tjera policore.
Sipas policisë, gjatë përpjekjes për arrestim, Shabunin hapi zjarr ndaj policëve dhe më pas qëlloi veten në kokë. Asnjë nga oficerët nuk u lënua.
Motivi për vrasjen e trefishtë nuk është përcaktuar ende.
Raportohet se policia, së bashku me Agjencinë e Sigurisë Kombëtare dhe me ndihmën e shërbimeve ndërkombëtare, po përpiqen të rindërtojnë jetën, kontaktet dhe lëvizjet e Shabunin para krimit.
Hetuesit po analizojnë gjithashtu telefonat e tij për të përcaktuar se me kë komunikoi dhe nëse kishte diçka që i parapriu menjëherë sulmit.
Ata janë veçanërisht të interesuar për sjelljen e tij pas vrasjeve. Edhe pse kishte me vete dy pistoleta dhe një sasi të madhe municioni, gjatë arratisjes së tij drejt Herceg Novit, ai nuk i sulmoi njerëzit që takoi, përfshirë njerëzit me të cilët udhëtonte dhe shoferin e taksisë që e çoi në Herceg Novi.
Pasi policia publikoi foton e tij, banorët e Danilovgradit raportuan se e kishin parë Shabuninin disa ditë para vrasjeve në plazhin Gaz pranë lumit Zeta.
Sipas informacioneve nga Vijesti, ai ngriti kamp atje në një tendë në shkurret pranë lumit, u shoqërua me banjatarë dhe alpinistë, dhe shkoi në fshatrat përreth.
Vendasit e përshkruan atë si një vetmitar të pazakontë, por thanë se ai nuk i shmangte njerëzit. Pas raportimeve të tyre, policia, me urdhër të Prokurorisë së Lartë të Shtetit, kreu një hetim edhe në atë zonë.
Duke cituar një burim të njohur me hetimin dhe kamerat e sigurisë, lajmet thonë se Shabunin erdhi në poligonin e qitjes pak para vrasjeve dhe kërkoi një armë për të ushtruar të shtënat.
Sipas këtij burimi, ai kërkoi dy pistoleta CZ, shkoi në vijën e qitjes dhe qëlloi shkurt në objektiva. Pastaj ai u kthye papritur dhe qëlloi mbi instruktorin Petar Globareviq.
Pas kësaj, ai vrapoi drejt objektit të poligonit të qitjes, ku u vranë Radonjiq dhe Kapor, dhe më pas u kthye përsëri te Globareviq.
Pas vrasjeve, ai mori çelësat dhe hyri në pjesën e siguruar të objektit ku mbaheshin municionet. Policia dyshon se dy armët dhe më shumë se 230 copë municione të gjetura me të vinin nga ai poligon qitjeje.
Për shkak të vrasjes së trefishtë, qeveria malazeze shpalli 1 dhe 2 shtator ditë zie. Fillimi i vitit shkollor në Danilovgrad është shtyrë për më 3 shtator.
Policia dhe zyra e prokurorit po vazhdojnë ekzaminimet e ekspertëve dhe rindërtimin e lëvizjeve të Shabunin në mënyrë që të përpiqen të përcaktojnë se çfarë e çoi atë në vrasjen e trefishtë. /Telegrafi/