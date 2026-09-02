Dokumenti i Sigurimit shqiptar: Riza Salihu akuzoi në Ambasadën në Vjenë Jusuf Gërvallën si agjent të UDB-së
Një dokument i Sigurimit shqiptar tregon se Riza Salihu e kishte akuzuar Jusuf Gërvallën si agjent të UDB-së.
Sipas dokumentit, gjatë pjesës së dytë të vitit 1980, Riza Salihu kishte telefonuar në Ambasadën shqiptare në Vjenë, ku kishte deklaruar se “Jusuf Gërvalla është agjent i UDB-së” dhe se të dhënat e tij për gjendjen në Kosovë nuk ishin të vërteta.
Në të njëjtin dokument, Salihu kishte kërkuar që në takimet e ardhshme me Gërvallën në Gjermani të mos dilet, me arsyetimin se ndaj bashkëveprimtarëve mund të organizohej ndonjë provokacion.
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Akuza nuk kishte mbetur vetëm në dokumentet e Sigurimit të Shtetit. Pal Shtufi ka deklaruar se Riza Salihu e kishte cilësuar Gërvallën si bashkëpunëtor të UDB-së dhe se, sipas tij, UDB-ja e kishte dërguar në Perëndim për ta shkatërruar lëvizjen.
Por dyshimet ishin të ndërsjella. Në një letër drejtuar Sabri Novosellës, Jusuf Gërvalla e përshkruante Riza Salihun si “provokator” dhe “njeri të rrezikshëm”, ndërsa e akuzonte se kishte provuar të organizonte likuidimin e tij dhe të vëllait të tij.
Kështu, dokumentet dhe dëshmitë e prezantuara në “Dosjet” paraqesin dy versione të kundërta të konfliktit mes Gërvallës dhe Salihut./Tv Dukagjini/
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