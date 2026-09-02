Gashi: Kujtim Shala i dorëzoi mandatin Abdixhikut, por nuk ia pranoi
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Kujtim Shala, i ka ofruar dorëheqjen nga mandati i deputetit kryetarit të partisë, Lumir Abdixhiku, por ky i fundit nuk e ka pranuar.
Kjo është konfirmuar Nga Arben Gashi në Debat Plus, ku gjashtë deputetë të kësaj partie nuk e mbështetën kandidaturën e Bekim Sejdiut për president të Kosovës.
Sipas Gashit, Shala ia ka ofruar Abdixhikut dorëzimin e mandatit, por kreu i LDK-së i ka thënë se kjo nuk është çështje që duhet të diskutohet dhe se ai duhet të vazhdojë me mandatin e tij.
“Kujtim Shala ia ka ofruar dje dorëzimin e mandatit dhe i ka thënë që nuk është temë që diskutohet. Keni mendimin tuaj, vazhdoni”, është shprehur Gashi.
Abdixhiku paraprakisht iu kishte bërë të ditur se do t’i publikojë emrat e deputetëve që nuk e mbështesin zgjedhjen e Bekim Sejdiut për president./Telegrafi/
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