Fitorja e Mozës dhe përfundimi i Ferma VIP 3, reagon Arbana Osmani
Pas përfundimit të edicionit të tretë të Ferma VIP, vëmendja vazhdon të mbetet te fituesja e këtij sezoni, Mimoza Ahmeti, e cila arriti të rrëmbejë çmimin e madh pas 81 ditësh në garë.
Në fokus është edhe reagimi i moderatores së spektaklit, Arbana Osmani, e cila ka ndarë një mesazh të gjatë dhe emocional në rrjete sociale, duke vlerësuar rrugëtimin e këtij edicioni dhe rolin e fitueses.
Postimi i saj ka tërhequr vëmendje të madhe në rrjet, pasi ajo e përshkruan Mimozën si një figurë ndryshe në formatin televiziv, duke e cilësuar si një model të një gruaje të lirë dhe pa komplekse.
Postimi i plotë në Instagram:
"Ka qenë një pervojë sfiduese në shumë drejtime prezantimi i këtij programi, por pavarësisht vështirësive, jam shumë e lumtur që nga dita e parë publiku pëlqeu dhe përkrahu një model që nuk ishte shfaqur më parë ne një reality show;
Nje model, që kam dashur shumë të ishte aty, atë të një gruaje të lirë, e cila nuk ka frikë të shprehë mendimin e ndjesitë e saj dhe ka kurajon të dalë kundër çdo sistemi që i dikton si duhet të sillet.
Mimoza Ahmeti në 81 ditë solli nje filozofi jete dhe na bëri të kuptojmë se mund të jesh akoma më i pëlqyer kur në vend që të zgjedhesh të bësh diçka për t’ju pëlqyer të tjerëve, të kesh lirinë dhe pjekurinë që të zgjedhesh gjithmonë veten, e ta besh këtë pa frikë, pa komplekse dhe mbi të gjitha pa arrogancë.
Bagazhi i saj intelektual, logjika e pastër, zgjedhja per te mos marre asgje personale por per te kuptuar tjetrin ne vend qe vend qe ta gjykosh, ta falësh në vend që të hakmerresh, ta pranosh në vend qe ta luftosh, na tregoi se kjo eshte ndoshta menyra më e bukur për te jetuar jeten, si në Fermën e saj te vogel, ashtu dhe në këtë Fermën tonë te madhe.
Faleminderit Moza". /Telegrafi/