David Beckham do të ketë vitin e tij më fitimprurës deri më tani: Ai do të fitojë 170 milionë dollarë
Sipas mediave britanike, David Beckham mund të ketë vitin më fitimprurës deri më tani me fitime të vlerësuara prej rreth 170 milionë dollarësh, ndërsa në të njëjtën kohë konflikti i tij me djalin e tij Brooklyn vazhdon.
Ish-futbollisti dhe gruaja e tij Victoria thuhet se tani kanë një pasuri të përbashkët prej 1.185 miliardë dollarësh, që është një rritje e konsiderueshme krahasuar me vlerësimet e mëparshme. Ndër burimet kryesore të të ardhurave janë marrëveshje të shumta sponsorizimi, duke përfshirë bashkëpunimet me markat Nespresso, Hugo Boss, Tempur, AliExpress, SharkNinja, Stella Artois dhe PerfectDraft.
Rritja e madhe e vlerës shoqërohet edhe me investimet e Beckham në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ardhja e Lionel Messit në Inter Miami deri në vitin 2028 rriti vlerën e aksioneve të tij në klub, ndërsa përfitime shtesë financiare, sipas të njëjtave deklarata, solli edhe zhvillimi i madh i pasurive të patundshme pranë stadiumit të këtij klubi amerikan.
Ndërsa rezultatet e biznesit të tij po rriten, marrëdhëniet familjare, sipas tekstit, janë dëmtuar rëndë. Në janar, Brooklyn Beckham publikoi një deklaratë gjashtëfaqëshe me ton të mprehtë, në të cilën hoqi dorë nga lidhja e tij me "Brand Beckham" dhe pretendoi se prindërit e tij e kishin kontrolluar atë për vite me radhë. Në një njoftim reklame më 15 qershor për DoorDash, ai tha: "Ndoshta po pyesni veten pse po e shikoj Kupën e Botës 2026 nga shtëpia... Është një histori e gjatë".
Gjithashtu raportohet se Brooklyn nuk ka shënuar publikisht ditëlindjet apo momentet e rëndësishme familjare që nga fillimi i përçarjes, rreth kohës së 50-vjetorit të Davidit. Sipas të njëjtit raport, në fund të vitit të kaluar ai i bllokoi prindërit e tij në Instagram dhe më vonë avokatët e tij kërkuan që çdo komunikim i mëtejshëm të kryhej përmes përfaqësuesve ligjorë. /Telegrafi/