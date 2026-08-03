"A po takohemi? Veni dihet" – Një histori që rritet bashkë me familjet tona
"A po takohemi? Veni dihet." – Një histori që rritet bashkë me familjet tona
Ka vende ku e nisim ditën.
Ka vende ku blejmë dhe kursejmë çdo ditë.
Por ka edhe vende që bëhen pjesë e jetës dhe historisë sonë.
Për vite me radhë, Viva Fresh Store ka qenë pjesë e familjeve tona, duke na shërbyer dhe duke na ofruar çdo ditë e më shumë, plot përkushtim, plot dashuri dhe afërsi gjatë blerjeve tona.
Secilit prej nesh i kujtohet momenti i parë në Viva Fresh. Por ka edhe nga ata që kanë lindur dhe janë rritur bashkë me Viva Fresh-in, duke ardhur dikur për dore me prindërit e tyre, e sot duke u kthyer vetëm për të vazhduar të njëjtën histori.
Sepse disa vende nuk janë vetëm vende, por edhe gjendje. Janë vende ku takohemi, ku ndihemi pjesë e një familjeje më të madhe.
Aty ku gjejmë gjithçka që na duhet për shtëpinë dhe familjen tonë, me çmimet më të mira, ofertat më të lira dhe ku kursejmë çdo ditë shumë e ma shumë.
Prandaj...nga kjo gjendje ka lindur edhe fryma e re e kampanjës verore:
"A po vjen? A po takohemi? Veni dihet."
SEPSEEE, disa vende i zgjedhim çdo ditë. Dhe disa vende na zgjedhin ne për të qenë pjesë e historisë së tyre.
Zemra ime, mos harro... veni dihet.
Në Viva Fresh Store.