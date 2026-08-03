Ndalohet një shtetas i Kosovës në Maqedoni, drejtone automjetn me 220 km/h
Një shtetas i Kosovës është ndaluar në Maqedoni pasi policia përcaktoi se ai po drejtonte automjetin me shpejtësi prej 220 kilometrash në orë në autostradën A1, ku shpejtësia e lejuar është 120 kilometra në orë.
"Shoferi, Sh.Z., 36 vjeç, u ndalua sot në orën 08:41 në parkingun pranë Miletkovës nga oficerët e policisë së SPB së Strumicës dhe DPB e Gjevgjelisë.
Ai po drejtonte një automjetin pasagjerësh me targa të Kosovës dhe tejkaloi shpejtësinë e lejuar me 100 kilometra në orë.
Ndaj tij do të ngrihet kallëzim penal për drejtim të pakujdesshëm", thuhet në njoftimin e MPB-së./Telegrafi/
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