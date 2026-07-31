Bastisje në rrethinë të Gostivarit, gjendet drogë dhe municion - ndalohet një person
MPB Maqedoni njofton sot (31.07.2026) në orën 07:30, oficerët e policisë nga Drejtoria e Punëve të Brendshme Gostivar arrestuan D.S. (58) nga fshati Raven, Gostivar, nën dyshimin për kryerjen e veprës penale "prodhim dhe shpërndarje e paautorizuar e drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve".
"Gjatë një bastisjeje në shtëpinë e tij dhe lokaleve ndihmëse, të kryera në bazë të një urdhri gjyqësor, u gjetën dhe u sekuestruan një substancë pluhur e bardhë, marihuanë dhe fishekë pistolete".
"Ai u ndalua në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër tij do të ngrihen akuza përkatëse", thonë nga MPB.
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