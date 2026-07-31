Organizata terroriste “Severna Brigada” kanos me jetë zyrtarë institucionalë, Policia heton rastin
Policia e Kosovës ka njoftuar se organizata terroriste e ashtuquajtur “Severna Brigada” përmes rrjetit social ka kanosur me jetë zyrtarë institucionalë.
Rasti ka ndodhur më 28 korrik, ndërkaq Policia e ka cilësuar si kryerje e veprës penale terroriste.
“Zubin Potok 28.07.2026 – NN. Raportohet se nga organizata terroriste e ashtuquajtur ‘Severna Brigada’ përmes rrjetit social, janë kanosur me jetë zyrtarë institucionalë”, thuhet në raport.
Rasti është duke u hetuar, nga njësitet relevante policore. /Telegrafi/
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