Hapën derën pasi ra zilja, katër persona hynë në banesë dhe i grabitën nën kërcënimin e armës
Një grabitje e një armatosur ka ndodhur para disa dite në Prishtinë.
Policia njofton se të dyshuarit kanë grabitur telefonat dhe stoli.
“Prishtinë 28.07.2026 – 19:45. Më 30.07.2026 pesë viktimat, një femër dhe katër meshkuj, kanë raportuar se deri sa ishin në banesën e tyre, ka rënë zilja dhe pasi kanë hapur derën, katër persona kanë hyrë brenda dhe nën kërcënimin e armës u kanë grabitur telefonat dhe stolitë që kishin në vlerë”, thuhet në raportin policor.
Dy nga viktimat kanë pësuar lëndime trupore dhe kanë pranuar tretman mjekësor.
Policia po heton rastin. /Telegrafi/
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