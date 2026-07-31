"Ëndërroja çdo ditë të luaja me Messin", Casemiro zemëron tifozët e Real Madridit
Mesfushori brazilian, Casemiro ka thënë së fundmi se gjithmonë ka dashur të luajë në të njëjtën skuadër me Lionel Messin, veçanërisht pasi ka vuajtur kundër tij për vite me radhë si rival te Real Madridi dhe me ekipin kombëtar brazilian.
Casemiro ka theksuar se dëshiron ta ndihmojë argjentinasin të vazhdojë të fitojë tituj me klubin e Major League Soccer, Inter Miamin.
"Gjithmonë dua të jem me më të mirët, ëndërroja çdo ditë të isha me të, të luaja me të; e di që është e pamundur ta ndalosh, nuk kam arritur kurrë ta ndaloj, gjithmonë kam pasur nevojë për ndihmën e shokëve të ekipit", ka thënë fillimisht Casemiro gjatë prezantimit të tij me Inter Miami.
“Çdo lojtar ëndërron të luajë me një nga më të mirët e të gjitha kohërave, unë po jetoj një ëndërr, dua ta shijoj dhe ta ndihmoj të vazhdojë të fitojë ”, shtoi ai, përpara se ta përshkruante Messin si një nga perënditë e futbollit.
Casemiro nënshkroi për Inter Miami javën e kaluar, pasi kontrata e tij me Manchester United përfundoi në verë, dhe luajti ndeshjen e tij të parë si titullar të shtunën në fitoren 1-0 kundër CF Montreal.
"Isha shumë i qartë se nëse do të luaja për një ekip të MLS, do të ishte Inter Miami", shtoi mesfushori 34-vjeçar.
Për më tepër, ai pranoi se kishte folur me disa lojtarë përpara se t'i bashkohej ligës amerikane, përfshirë bashkëkombësin e tij Leite Kaka, i cili luajti tre sezone për Orlando City.
Casemiro do të ndihmojë ekipin nga Florida të lehtësojë problemet mbrojtëse që kanë vuajtur vitet e fundit, probleme që vetëm një sulm i fuqishëm i udhëhequr nga Messi ka arritur t'i kompensojë. Largimi i Sergio Busquets në fund të sezonit të kaluar vetëm sa e përkeqësoi këtë brishtësi në sezonin aktual.
Inter Miami është kampioni në fuqi i Kupës MLS dhe aktualisht renditet i dyti në Konferencën Lindore me 37 pikë, dy pas Nashville. Ata gjithashtu do të debutojnë në Kupën e Ligës të mërkurën e ardhshme , një titull që e fituan më parë në vitin 2013. /Telegrafi/