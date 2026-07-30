Dinamo e Tiranës e eliminon Aluminij, avancon në rrethin tjetër kualifikues
Dinamo e Tiranës ka shënuar një fitore bindëse ë shtëpi ndaj Aluminij, për t’u kualifikuar në rrethin tjetër të Ligës së Konferencës.
Dinamo zhvilloi paraqitje fantastike për të fituar me rezultat bindës 3-0.
Vila e kaloi Dinamon në epërsi për të shënuar pas asistimit të Hekuran Berishës (24').
Ndërsa, ishte Qefalia që e dyfishoi epërsinë pas bashkëpunimit me Ismailin (43’).
Fitoren e Dinamos në fund e vulosi Perndreca me një gol të bukur, gjë që e siguroi edhe kualifikimin (78’)./Telegrafi/
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