Dinamo e Tiranës ka shënuar një fitore bindëse ë shtëpi ndaj Aluminij, për t’u kualifikuar në rrethin tjetër të Ligës së Konferencës.

Dinamo zhvilloi paraqitje fantastike për të fituar me rezultat bindës 3-0.

Vila e kaloi Dinamon në epërsi për të shënuar pas asistimit të Hekuran Berishës (24').

Ndërsa, ishte Qefalia që e dyfishoi epërsinë pas bashkëpunimit me Ismailin (43’).

Fitoren e Dinamos në fund e vulosi Perndreca me një gol të bukur, gjë që e siguroi edhe kualifikimin (78’)./Telegrafi/

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