Holiday In 2 – banesa juaj për pushime pranë detit
Pushimet pranë detit marrin një kuptim tjetër kur keni një hapësirë tuajën, ku mund të riktheheni çdo verë. Një vend për të qëndruar me familjen, për t’u shkëputur nga rutina dhe për të shijuar më shumë rehati e privatësi.
Holiday In 2, projekt i zhvilluar nga Edil Project në zonën e Kunes, në Shëngjin, ofron banesa të përshtatshme për ata që kërkojnë të krijojnë një adresë të përhershme për pushimet e tyre.
Afërsia me plazhin ju mundëson ta nisni ditën pranë detit, ndërsa ambienti i organizuar dhe hapësirat e gjelbra krijojnë kushte të përshtatshme për pushim pas një dite të kaluar në bregdet. Lokacioni larg zonave më të ngarkuara e bën Holiday In 2 një zgjedhje të përshtatshme për familje, çifte dhe të gjithë ata që preferojnë një qëndrim më të rehatshëm.
Të posedoni një banesë pranë detit do të thotë të mos kërkoni çdo sezon një vend të ri për akomodim. Pushimet mund t’i planifikoni sipas kohës suaj, ndërsa banesën mund ta përshtatni me nevojat dhe stilin e familjes.
Përveç përdorimit për pushime, një pronë në një zonë bregdetare mund të përfaqësojë edhe një investim afatgjatë. Shëngjini vazhdon të jetë një prej destinacioneve më të vizituara gjatë sezonit veror, duke e bërë interesimin për banesa pranë detit gjithnjë e më të madh.
Me Holiday In 2, pushimet nuk kufizohen në vetëm disa ditë të rezervuara. Ato fillojnë sa herë që vendosni të riktheheni në banesën tuaj pranë detit.
Mësoni më shumë për Holiday In 2 dhe rezervoni banesën ku familja juaj do të rikthehet çdo verë.
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