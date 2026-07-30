14 vende mbështesin propozimin e aleancës shumëkombëshe të mbrojtjes detare të udhëhequr nga Arabia Saudite
Katërmbëdhjetë shtete lëshojnë një deklaratë të përbashkët në mbështetje të koalicionit të mbrojtjes detare të udhëhequr nga Arabia Saudite
Katërmbëdhjetë shtete, përfshirë Turqinë, Pakistanin, Egjiptin, Sudanin dhe Xhibutin, kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët në mbështetje të koalicionit shumëkombësh të propozuar të mbrojtjes detare, thotë Ministria e Mbrojtjes e Arabisë Saudite.
Deklarata - e nënshkruar gjithashtu nga Arabia Saudite, Kuvajti, Bahreini, Katari, Jordania, Jemeni, Bangladeshi, Nigeria dhe Somalia - mirëpriti përparimin në marrëveshjet themeluese të koalicionit.
Shtetet e tjera pjesëmarrëse shprehën mbështetje, por ende po përfundojnë procedurat e brendshme për t'u bashkuar zyrtarisht, me derën e lënë hapur për nënshkrues të tjerë, transmeton Telegrafi.
Njoftimi pasoi një takim të organizuar nga Ministria e Mbrojtjes të shefave të shtabeve ushtarake dhe përfaqësuesve nga vendet aleate, së bashku me delegacionin e BE-së në mbretëri, për të çuar përpara iniciativën e Riadit.
Takimi tërhoqi shefa të shtabeve ose përfaqësues nga 43 vende, plus delegacionin e BE-së, nga 51 të ftuar - të cilët morën pjesë ose personalisht ose virtualisht.
Shtytja vjen në mes të një krize në rritje të transportit detar në Detin e Kuq: Huthitët shpallën një “bllokadë detare” ndaj Arabisë Saudite më 20 korrik dhe që atëherë kanë goditur anijet cisternë saudite, duke e detyruar Riadin të ridrejtojë eksportet e naftës përmes porteve të Detit të Kuq pas mbylljes së mëparshme të Ngushticës së Hormuzit. /Telegrafi/