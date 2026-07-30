Demokratët u përpoqën ta kufizonin Trumpin në luftën me Iranin, humbën me një votë
Senati dështoi të miratonte një rezolutë të enjten që synonte të qortonte presidentin Donald Trump për luftën në Iran. Rezultati përfundimtar ishte 49-50.
Në qershor, gjatë armëpushimit, Senati miratoi një rezolutë që synonte largimin e forcave ushtarake nga Irani, megjithëse dhoma e votimit e tërhoqi qortimin një ditë më vonë kur ata dështuan të miratonin një masë të ngjashme për fuqitë e luftës, transmeton Telegrafi.
Senatorët republikanë Lisa Murkowski, Susan Collins dhe Rand Paul votuan me demokratët për të kufizuar fuqitë e luftës të presidentit, ndërsa senatori demokrat John Fetterman votoi me pjesën tjetër të konferencës republikane për të hedhur poshtë masën.
Presidenti ka kritikuar ashpër republikanët për votimin për të avancuar rezolutat e mëparshme për fuqitë e luftës, duke i qortuar ata në takime dhe duke postuar në Truth Social se ata janë "humbës" që "e bënë punën time më të vështirë".
Senatori Bill Cassidy më parë kishte kundërshtuar mungesën e transparencës rreth luftës në sallën e Senatit dhe ishte përballur kokë më kokë me presidentin Donald Trump, për këtë çështje gjatë një dreke republikane me dyer të mbyllura në qershor.
Pasi mori një informim, Cassidy votoi kundër masës së radhës për fuqitë e luftës që do të vinte në votim në sallë.
Kjo është hera e 13-të që Senati ka votuar për një masë për fuqitë e luftës ndaj Iranit që nga fillimi i vitit. /Telegrafi/