Numri i të vdekurve nga tërmeti në Japoni rritet në 34, ndërsa të evakuuarit përballen me nxehtësinë përvëluese
Numri i personave që kanë vdekur pas një tërmeti të fuqishëm që goditi Japoninë jugperëndimore është rritur në 34, thanë autoritetet në prefekturën Kumamoto të enjten.
Ekipet e shpëtimit po punojnë ende për të gjetur të mbijetuar pas tërmetit me magnitudë 6.8 që goditi prefekturën Kumamoto në ishullin Kyushu të martën, duke shkaktuar dëme të mëdha në shtëpi dhe linja elektrike.
Disa njerëz vdiqën pasi një pjesë e një qendre tregtare u shemb dhe një shpërthim shkatërroi qendrën tregtare rreth një orë më vonë, transmeton Telegrafi.
Mijëra banorë të zhvendosur tani po qëndrojnë në qendrat e evakuimit - megjithëse sfida është t'i mbash ata të freskët dhe të hidratuar ndërsa rajoni përballet me nxehtësinë përvëluese.
Temperaturat mund të arrijnë 39 gradë Celsius në prefekturë në ditët në vijim, sipas parashikimeve, me zyrtarët që u bëjnë thirrje të mbijetuarve dhe shpëtimtarëve të marrin masa paraprake kundër goditjes nga nxehtësia.
Të mërkurën, ministri i mbrojtjes i Japonisë, Shinjiro Koizumi, njoftoi dërgimin e 300 kondicionerëve në Kumamoto, me 150 prej njësive të destinuara për në qendrat e evakuimit.
Rreth 9,000 banorë të zhvendosur janë vendosur në qendrat e evakuimit dhe më shumë se 30,000 familje kanë mbetur pa energji elektrike që nga e mërkura.
Yukiya Sanoue, i cili punon në njërën nga qendrat, i tha BBC-së se goditja nga nxehtësia ishte shqetësimi më i madh në objektin e tij, i cili strehon rreth 1,000 persona. Rreth 30% e njerëzve në qendrën e tij të evakuimit janë të moshuar.
Ai tha se furnizimi i tyre me energji elektrike dhe ujë ishte ndërprerë që nga tërmeti dhe qendra kishte qenë pa ajër të kondicionuar deri të mërkurën pasdite kur ata morën një gjenerator.
Ai tha se disa njerëz vuajnë nga gjendje të ngjashme me goditjen nga nxehtësia dhe disa janë dërguar në spital.
Më shumë se 100 lëkundje pasuese janë regjistruar që nga tërmeti fillestar dhe shumë prej tyre kanë filluar të flenë në makinat e tyre nga frika e lëkundjeve të mëtejshme.
Mijëra personel janë vendosur për operacione kërkim-shpëtimi. Shumë po gërmojnë nëpër rrënojat në qendrën tregtare Aeon të Kashimës, një nga ndërtesat më të goditura ku një pjesë e katit të dytë u shemb.
Qendra tregtare u trondit gjithashtu nga një shpërthim rreth një orë pas tërmetit fillestar.
Presidenti i Aeon tha se ishte "shumë e mundshme" të ishte një shpërthim gazi, megjithëse shkaku i shpërthimit mbetet nën hetim.
Një kafene macesh brenda qendrës tregtare tha të mërkurën se 25 macet e saj, të cilat ishin lënë pas gjatë kaosit të tërmetit, ishin shpëtuar të gjitha në mënyrë të sigurt.
Qendra tregtare Aeon e goditur nga tërmeti në Kumamoto sapo ishte rihapur muajin e kaluar si një kompleks tregtar i rinovuar. Më parë ishte dëmtuar gjatë një serie tërmetesh të forta në prill 2016, të cilat vranë 278 persona në rajon.
Ekipet e shpëtimit po kontrollonin gjithashtu një fabrikë Nippon Paper në qytetin Yatsushiro, ku të paktën pesë persona kanë vdekur pasi fabrika u shemb pjesërisht gjatë tërmetit.
Njëmbëdhjetë persona mbetën të bllokuar në ndërtesë, shtatë prej të cilëve janë shpëtuar deri më tani, tha Nippon Paper në një deklaratë të mërkurën.
Tërmeti, i cili kishte një thellësi të vogël prej 10 km (gjashtë milje), tronditi banorët në të gjithë Kumamoton.
Hiroko Ogata, një pronare restoranti 75-vjeçare në qytetin Yatsushiro, i tha BBC-së se u fsheh nën një tavolinë në restorantin e saj kur goditi tërmeti dhe u lëkund me forcë bashkë me të.
"Kam jetuar këtu për 75 vjet, por nuk kam përjetuar kurrë një tërmet kaq të madh", tha ajo. "Mendova se do të vdisja", shtoi ajo. /Telegrafi/