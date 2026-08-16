Kriza ekonomike në Iran thellohet, qytetarët përballen me çmime rekord
Çdo javë, listat e blerjeve të iranianëve po shkurtohen, ndërsa inflacioni rritet dhe fuqia blerëse bie.
Shumë familje kanë hequr dorë fillimisht nga frutat dhe produktet e qumështit, ndërsa tani blejnë vetëm gjërat më të domosdoshme.
Kriza ekonomike ishte e rëndë edhe para luftës, për shkak të viteve të sanksioneve dhe keqmenaxhimit, por konflikti me SHBA-në dhe Izraelin e ka përkeqësuar ndjeshëm situatën.
Sulmet kanë dëmtuar infrastrukturën dhe industrinë, ndërsa çmimet e ushqimeve, ilaçeve dhe shërbimeve janë rritur ndjeshëm.
Në Teheran, një kilogram patate është rritur nga 540 mijë në 720 mijë rialë brenda një jave, ndërsa një pako me 30 vezë është shtrenjtuar nga 4 në 5.7 milionë rialë.
Çmimet e bukës janë dyfishuar krahasuar me një vit më parë.
Paga minimale mujore në Iran është rreth 100 dollarë, ndërsa një familje mesatare me katër anëtarë shpenzon rreth 70 për qind të të ardhurave për ushqime bazë.
Sipas parashikimeve të FMN-së, inflacioni mund të arrijë rreth 69 për qind këtë vit, niveli më i lartë që nga Revolucioni Islamik i vitit 1979.
Ekspertët paralajmërojnë se lufta, sanksionet dhe kufizimet ndaj eksporteve të naftës mund ta çojnë Iranin drejt një krize edhe më të thellë ekonomike.
“Njerëzit janë të përqendruar te mbijetesa e ditës së sotme, sepse askush nuk e di se sa më e shtrenjtë do të jetë e nesërmja”, tha një grua nga Teherani.