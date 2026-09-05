Turistet rrëfejnë natën e frikshme me zjarret në Himarë: Menduam se nuk do të largoheshim dot nga flakët
Katër turiste që ndodheshin në Himarë gjatë zjarrit të së premtes në mbrëmje kanë treguar momentet e frikës dhe pasigurisë që përjetuan. Në një deklaratë për A2 CNN ato sot shprehen se situata është qetësuar dhe nuk ndihen më të rrezikuara.
Një prej turisteve tha se në kulmin e zjarrit mendoi se nuk do të mund të largohej nga zona, pasi rrugët ishin bllokuar dhe taksitë nuk mund të arrinin deri tek ato. Ajo falënderoi stafin e hotelit dhe zjarrfikësit për mbështetjen dhe profesionalizmin.
Edhe turistet e tjera treguan se u larguan përkohësisht nga hotelet dhe pritën në restorante derisa situata të vihej nën kontroll. Sipas tyre, flakët dukeshin qartë nga kodrat përreth dhe krijuan momente paniku, por ndërhyrja e forcave zjarrfikëse dhe autoriteteve bëri të mundur shmangien e rrezikut.
Megjithëse të tronditura nga ngjarja dhe dëmet e shkaktuara në natyrë, turistet shprehen se sot ndihen të sigurt dhe vijojnë pushimet e tyre në Himarë.
“Dje ishte vërtet shumë e frikshme. Në një moment mendova: ‘Si do të largohemi nga këtu?’. U larguam dhe gjetëm një restorant pranë malit, por nuk mund të vazhdonim më tej. U përpoqa të kontaktoja taksitë, por më thanë se rrugët ishin të bllokuara dhe nuk mund të vinin të na merrnin. Aty u frikësova shumë, sepse nuk kishim as makinë me qira dhe asnjë mundësi tjetër për t’u larguar. Sot ndihem e sigurt, sepse kam folur me stafin e hotelit. Dua t’i falënderoj, sepse na bënë të ndiheshim të sigurta. Tani situata duket më e mirë, pasi nuk i shohim më flakët. Jam shumë mirënjohëse edhe për zjarrfikësit. Kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Faleminderit shumë”, tha njëra prej tyre.
“Nuk e mbaj mend saktësisht se kur nisi zjarri dje, por ndodheshim në hostel, jo shumë larg zonës ku kishte rënë zjarri. Ishte e frikshme. Ne qëndruam në hostel. Sot në mëngjes pamë avionët dhe gjithë ndërhyrjen që po bëhej, ndaj ende nuk dukej plotësisht e sigurt. Por tani mendoj se situata është më e mirë”, u shpreh një tjetër.
“Hosteli ynë ndodhet pak më lart, në kodër, ndaj mund ta shihnim shumë qartë zjarrin. Ishte vërtet e frikshme. Shumë nga personat që qëndronin në hostelin tonë ishin nga Australia dhe, duke qenë se kishin parë situata të tilla edhe më parë, na thanë se duhej të largoheshim. U larguam me makinë dhe qëndruam për pak kohë në një restorant, ku pimë diçka dhe pritëm. Kur nga hosteli na njoftuan se mund të ktheheshim, u rikthyem dhe kaluam natën aty. Sot ndihem e sigurt. Më trishton fakti që ndodhin ngjarje të tilla dhe që zjarret shkatërrojnë natyrën. Megjithatë, këtu është shumë bukur. Kemi kaluar shumë mirë dhe kjo është dita jonë e tretë”, vijon një tjetër.
“Po qëndronim në një hostel lart në kodër dhe zjarrin mund ta shihnim prej aty. Të them të drejtën, u frikësuam shumë. U larguam rreth 15 minuta me makinë dhe qëndruam në një restorant, ujë e duke pritur që situata të qetësohej. Rreth mesnatës komunikuam me hostelin dhe na thanë se ishte në rregull të ktheheshim. Kur u rikthyem, kishte ende prush dhe gjurmë të zjarrit, por flakët ishin më larg. Kishte ikur edhe energjia elektrike dhe ishte shumë vapë, por situata ishte më e mirë. Sot ndihemi mirë. Sigurisht që është ende pak e frikshme kur mendon se zjarri u afrua kaq shumë, por e rëndësishme është që situata tashmë është vënë nën kontroll”, theksoi një tjetër./A2 CNN
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