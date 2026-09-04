Bonafide Salcë Arrabiata – produkti më i ri nga Ananas Impex
Me ardhjen e vjeshtës, ritmi i ditëve ndryshon: më shumë angazhime, më pak kohë, por e njëjta dëshirë për t'u mbledhur bashkë rreth tryezës familjare.
Pikërisht për këto çaste, Ananas Impex sjell në treg prodhimin e ri Bonafide Salcë Arrabiata, një zgjidhje e shpejtë dhe e shijshme për ditët e ngarkuara të vjeshtës, kur familja kërkon ngrohtësi dhe shije autentike pa humbur kohë në kuzhinë.
Përgatitja është e thjeshtë: mjafton ta hedhësh në 300 ml ujë të valë dhe ta përziesh vazhdimisht për 3-6 minuta, dhe ke gati një salcë të pasur me domate të thata (min. 35%), erëza pikante dhe aromë autentike italiane, e mjaftueshme për rreth 3 racione.
Shija e saj unike, e karakterizuar nga prekja pikante e erëzave dhe thellësia e domates së thatë, e bën këtë salcë shoqëruesin ideal për çdo lloj paste – nga shpageta klasike, te penne apo fusilli. Ideale për ata që duan një gatim të shpejtë, por pa hequr dorë nga shija autentike italiane.
Bonafide Salcë Arrabiata është zgjedhja ideale për mbrëmjet e vjeshtës kur familja mblidhet, historitë ndahen dhe një pjatë e ngrohtë makaronash bëhet arsye për t'u ulur bashkë.
Me këtë prodhim të ri, Ananas Impex forcon edhe më tej reputacionin e saj si një ndër kompanitë e dalluara për zgjidhje kuzhine cilësore dhe praktike, të përshtatura për çdo shtëpi shqiptare.