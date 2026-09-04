“Jemi aktorë, e kemi bërë vetë”, Joz Marku reagon për videon e dhunës ndaj Edi Kuçit
Jozefin Marku ka reaguar për Top Channel pas qarkullimit të videos ku ai dhe disa persona të tjerë shfaqen duke dhunuar ish-konkurrentin e Big Brother VIP Kosova, Edi Kuçi.
Marku pretendon se ngjarja, e cila sipas raportimeve ka ndodhur në autostradën Tiranë-Durrës, nuk ka qenë reale, por një “skenë aktrimi”.
“Asgjë s’ka ndodhur, jemi aktorë, e kemi bërë vetë”, u shpreh ai në një komunikim përmes mesazheve me redaksinë e Top Channel Web.
I pyetur edhe për urdhër-arrestin e lëshuar nga Prokuroria e Pejës, Marku e cilësoi atë si “fake” dhe të pavërtetë.
“Janë fake, nuk kam arsye të jem atje”, pretendon Marku. /Telegrafi/
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