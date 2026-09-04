Përplasje e re për Ishujt Falkland, Britania paralajmëron Argjentinën
Ministrat britanikë i janë kundërpërgjigjur presidentit argjentinas Javier Milei, i cili deklaroi se “erërat e ndryshimit” në favor të pretendimit të Argjentinës mbi Ishujt Falkland po fryjnë në mbarë botën. Milei përsëriti se vendi i tij duhet t’i rimarrë ishujt, të cilët Argjentina i quan Malvine.
Sekretari i Jashtëm britanik, Ed Miliband, tha se qëndrimi i Mbretërisë së Bashkuar është i palëkundur dhe se Falklandet janë britanike dhe do të mbeten të tilla, pasi ky është vullneti dërrmues i banorëve të tyre. Ai theksoi se Britania do të mbrojë me vendosmëri të drejtën e ishujve për vetëvendosje.
Edhe ministri i Mbrojtjes, Wes Streeting, deklaroi se Falklandet janë britanike sepse banorët e tyre zgjedhin të jenë britanikë. Ai tha se angazhimi i Londrës ndaj ishujve është “absolut dhe i palëkundur”, ndërsa ministrja e Arsimit, Lucy Powell, mbështeti të njëjtin qëndrim, shkruan theguardian.
Përplasja e re diplomatike vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump ngriti pikëpyetje mbi qëndrimin e SHBA-së ndaj sovranitetit britanik mbi ishujt. Trump tha se e rishikon vazhdimisht qëndrimin e tij dhe nuk përjashtoi ndryshimin e politikës amerikane.
Britania dhe Argjentina zhvilluan një luftë për Falklandet në vitin 1982, pasi forcat argjentinase pushtuan ishujt. Forcat britanike i rimorën ata pas një konflikti që zgjati rreth dy muaj. Sot, banorët e ishujve mbështesin fuqishëm vazhdimin e lidhjeve me Mbretërinë e Bashkuar.
Milei paralajmëroi gjithashtu kompanitë e huaja që zhvillojnë projekte nafte në Falklande se mund të përballen me pasoja nëse vazhdojnë aktivitetin pa miratimin e Argjentinës.
Pas deklaratave të tij, aksionet e kompanisë britanike Rockhopper, e përfshirë në zhvillimin e fushës së naftës Sea Lion, ranë rreth 7 për qind në fillim të tregtimit të së premtes. /Telegrafi/