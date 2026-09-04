Zjarri në Himarë, turistët mblidhen në breg të detit për t’u larguar nga flakët
Situata e krijuar nga zjarri në Himarë ka shkaktuar shqetësim edhe mes turistëve që ndodhen në zonë.
Për shkak të përhapjes së flakëve dhe afrimit të tyre pranë zonave të banuara, një numër turistësh janë mbledhur në mol, pranë detit, duke u larguar nga zonat e konsideruara të rrezikshme.
Pamjet nga Himara tregojnë qytetarë dhe pushues të grumbulluar pranë bregdetit, ndërsa zjarri vijon të përhapet në zonë./Euronews Albania
Zjarri në Himarë, turistët mblidhen në mol për t’u larguar nga flakët pic.twitter.com/ie3tnHsvuz
— Euronews Albania (@EuronewsAlbania) September 4, 2026
Top Lajme
Jobs
Real Estate