Jemi në muajin shtator, por në Spanjë temperaturat arrijnë në 45.7 gradë Celsius
Spanja regjistroi të enjten temperaturën më të lartë të regjistruar ndonjëherë për muajin shtator, pasi në qytetin El Granado, në jugperëndim të vendit, temperaturat arritën në 45.7 gradë Celsius. Të dhënat u konfirmuan nga Agjencia Shtetërore Meteorologjike e Spanjës (AEMET).
Kjo temperaturë barazoi rekordin e shtatorit prej 45.7 gradë Celsius, të vendosur në Montoro në vitin 2016. Të dyja qytetet ndodhen në rajonin jugor të Andaluzisë, shkruan euronews.
Temperatura e së enjtes ishte gjithashtu më e larta e regjistruar në Spanjë gjatë këtij viti, ndërsa një valë e të nxehtit me temperatura mbi 40 gradë Celsius ka përfshirë pjesë të mëdha të jugut dhe perëndimit të vendit gjatë kësaj jave.
AEMET njoftoi gjithashtu se periudha janar–gusht 2026 ishte më e nxehta e regjistruar ndonjëherë në Spanjë, me një diferencë të dukshme krahasuar me katër periudhat e tjera më të ngrohta, të cilat janë regjistruar të gjitha gjatë katër viteve të fundit.
Agjencia paralajmëroi se kjo është një shenjë e qartë se ngrohja në Spanjë po përshpejtohet. Më herët, AEMET kishte raportuar se korriku ishte i barabartë me muajin më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë në vend.
I nxehti ekstrem është lidhur me mijëra vdekje të parakohshme në të gjithë Evropën. Instituti i Shëndetit Publik të Spanjës ka regjistruar rreth 4500 vdekje të lidhura me temperaturat e larta që nga 1 qershori.
Thatësira dhe nivelet e ulëta të lumenjve kanë ndikuar gjithashtu në aktivitetin ekonomik, ndërsa rekorde temperaturash janë thyer në disa pjesë të Evropës.
Spanja po i kërkon Komisionit Evropian që përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike të bëhet një prioritet kryesor ekonomik dhe i sigurisë, duke argumentuar se Evropa nuk mund të mbështetet më vetëm te masat reaguese, pasi fenomenet ekstreme të motit po bëhen më të shpeshta dhe më të kushtueshme. /Telegrafi/