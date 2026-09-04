“From Zero to Hero” rikthehet më 7 shtator – trajnim praktik për kamerë dhe content creation
Videoja sot është kudo – në rrjete sociale, marketing, biznes dhe komunikim.
Për këtë arsye, aftësia për me kriju përmbajtje të mirë vizuale po kërkohet gjithnjë e më shumë nga kompani, brende dhe organizata të ndryshme.
Pikërisht me këtë ide rikthehet “From Zero to Hero”, trajnim praktik për kamerë dhe content creation, i udhëhequr nga Gazmend Avdiu, producent, regjisor dhe themelues i Pixels, me mbi 30 vite përvojë në produksion video dhe industrinë kreative.
Trajnimi është i fokusuar në praktikë. Pjesëmarrësit mësojnë përdorimin e kamerës, kompozimin, ndriçimin, audion, storytelling-un dhe krijimin e content-it për rrjete sociale.
Qëllimi nuk është vetëm me mësu teknikën, por me kuptu si planifikohet dhe realizohet një video që duket profesionale.
“Shumë njerëz mendojnë se video e mirë vjen prej kamerës së shtrenjtë. Në realitet, diferencën e bën mënyra si mendon dhe si e përdor kamerën,” thotë Avdiu.
“From Zero to Hero” fillon më 7 shtator në Prishtinë.
Grupe të vogla
Fokus në praktikë
Vendet janë të limitume
Për informata dhe regjistrim, të interesuarit mund të kontaktojnë përmes
Facebook, Instagram të Pixels ose WhatsApp+38349502422
From Zero to Hero
Mëso kamerën. Krijo video. Trego histori.