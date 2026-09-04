Miliardat e BE-së nuk mjaftojnë, Ukraina kërkon ndihmë edhe nga aleatët e tjerë
Zëvendëskryeministri ukrainas Vsevolod Chentsov ka thënë se dhënia më herët e një pjese të kredisë prej 90 miliardë eurosh të BE-së nuk është zgjidhja për të mbuluar hendekun buxhetor të Kievit, ndërsa Ukraina po kërkon ndihmë edhe nga partnerët jashtë BE-së.
“Ne po bisedojmë si me BE-në, ashtu edhe me partnerë të tjerë për të mbuluar hendekun, para së gjithash për nevojat tona të mbrojtjes këtë vit, por gjithashtu duke parë edhe strategjinë financiare për vitin 2027”, u tha gazetarëve zëvendëskryeministri ukrainas për Integrimin Evropian dhe Euro-Atlantik.
Deklaratat vijnë pasi presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha muajin e kaluar se Kievi po përballet me një hendek të madh financimi prej 23 miliardë eurosh dhe i kërkoi Brukselit të japë më herët një pjesë të kredisë së mbështetjes prej 90 miliardë eurosh, e cila pritet të jepet në këste të barabarta gjatë viteve 2026 dhe 2027.
“Ne ende po punojmë për të kuptuar se si ta mbulojmë atë, nga t’i gjejmë paratë dhe çfarë na nevojitet konkretisht për secilën fushë. BE-ja është partneri ynë kryesor dhe kredia prej 90 miliardë eurosh do të na ndihmojë shumë për të mbuluar si nevojat e mbrojtjes, ashtu edhe ato civile. Dhënia më herët është ndoshta një nga zgjidhjet, por nuk është ‘silver bullet’ ”, tha Chentsov.
Ai shtoi se Kievi duhet fillimisht t’u drejtohet partnerëve jashtë BE-së, pasi pritet që rreth një e treta e nevojave të Ukrainës të mbulohet nga të tjerët.
Ministrat e Jashtëm të Norvegjisë, Mbretërisë së Bashkuar, Kanadasë, Islandës dhe Zvicrës iu bashkuan homologëve të tyre të BE-së për një takim joformal në Irlandë në fillim të kësaj jave, megjithëse nuk u bë asnjë njoftim nëse këto vende do të shtonin fonde në kredinë e BE-së.
BE-ja ka disbursuar tashmë 8.5 miliardë euro në kuadër të Kredisë së Mbështetjes për Ukrainën.
Kievi dërgoi një kërkesë të re për pagesë në fillim të kësaj jave, me qëllim forcimin e mbrojtjes ajrore të vendit përballë një vale në rritje të sulmeve ajrore ruse, përfshirë sulmet ndaj sistemeve shumë të nevojshme Patriot të prodhuara në SHBA.
Zyrtarët e BE-së deri tani kanë shfaqur gatishmëri për të dhënë më herët një pjesë të fondeve që pritej të disbursoheshin vitin e ardhshëm, por Brukseli ka theksuar gjithashtu se plani financiar mbetet i mjaftueshëm për momentin.
Chentsov tha gjithashtu se Kievi kishte ngritur sërish çështjen e 210 miliardë eurove të aseteve ruse të ngrira, “për t’i përdorur në mënyrë të zgjuar për të gjeneruar para dhe për të mbuluar deficitin”.
Suedia, Polonia, Holanda dhe Spanja e kanë rikthyer gjithashtu çështjen në tryezën e diskutimeve javën e kaluar, ndërsa vështirësitë buxhetore të Kievit dhe nevoja për të zgjidhur mbështetjen financiare për Ukrainën përpara disa zgjedhjeve vitin e ardhshëm e kanë bërë këtë çështje edhe më urgjente.
Megjithatë, ministri i Jashtëm i Belgjikës, Maxime Prévot, ka përsëritur kundërshtimin e Belgjikës ndaj kësaj mase, e cila rrezikon të shkaktojë procese gjyqësore, pasi pjesa më e madhe e aseteve ndodhet në institucionin financiar belg Euroclear.