Rekord historik në Itali, Meloni bëhet kryeministrja më jetëgjatë
Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, është bërë udhëheqësja e qeverisë më jetëgjatë në historinë e Republikës Italiane.
Sipas agjencisë së lajmeve ANSA, Meloni u bë gjithashtu kryeministrja më jetëgjatë e Italisë në historinë e republikës pas Luftës së Dytë Botërore.
Ajo vendosi rekordin pasi qëndroi 1.413 ditë në detyrë që nga marrja e postit më 22 tetor të vitit 2022, duke tejkaluar qeverinë e dytë të Silvio Berlusconit, e cila zgjati 1.412 ditë, nga 11 qershori i vitit 2001 deri më 23 prill të vitit 2005.
Sipas të përditshmes "Il Sole 24 Ore", rekordi do të shënohet në qytetin port jugor të Barit, ku dhjetëra mijëra njerëz pritet të marrin pjesë në festime.
Sipas gazetës, masat e sigurisë pritet të jenë në nivelin më të lartë për shkak të shqetësimeve për protesta të mundshme.