Prishtina dhe Vushtrria kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare për ndeshjen e javës së katërt në Albi Mall Superligën e Kosovës.

Kryeqytetasit janë nikoqir të vushtrriasve në ndeshjen që pritet të zhvillohet stadiumin me bari natyral në Kampin Nacional në Hajvali, nga ora 16:00.

Ekipi i Orges Shehit vjen në këtë ndeshje me dy fitore nga dy ndeshjet e para dhe synon të tretën radhazi për një nisje të përkryer të sezonit.

Në anën tjetër, ekipi i Besnik Kollarit ka tri humbje nga tri ndeshjet e luajtura dhe synon befasinë duke marrë pikët e para këtë sezon.

Trajnerët e të dyja skuadrave kanë vendosur të startojnë me formacionet më të mira të mundshme.

Prishtina: Iljazi; Bytyqi, Halili, Poçi, Saletic; Zeqiri, Baftiu; Selmani, Krasniqi, Diatta; Kryeziu;

Vushtrria: Isufi; Islami, Spahiu, Miftari, Maxhuni; Paloka, Bahtiri, Behrami, Ademi Demiri; Statovci;

/Telegrafi/

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