Prokuroria Themelore e Pejës hap rast penal ndaj Joz Markut, vendoset në "stop-listë" pas rastit me Edi Kuçin
Jozi Marku është vënë në “stop-listë” nga autoritetet kosovare, pas incidentit të dhunshëm ndaj Edi Kuçit, për të cilin së fundmi është publikuar edhe videoja e plotë e sulmit.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Prokurorisë Themelore në Pejë, Shkodran Nikçi, i cili bëri të ditur se prokurori kujdestar ka hapur rast penal ndaj J.M., shtetas i Republikës së Shqipërisë.
Sipas Nikçit, rasti është hapur për veprën penale “Lëndim i lehtë trupor”, të kryer ndaj shtetasit të Republikës së Kosovës, E.K., inicialet e të cilit i referohen Edi Kuçit.
“Prokurori i shtetit nga Prokuroria Themelore në Pejë, përkatësisht prokurori kujdestar, me vetiniciativë ka hapur rast penal ndaj J.M., shtetas i Republikës së Shqipërisë, për veprën penale ‘Lëndim i lehtë trupor’ të shkaktuar ndaj shtetasit të Republikës së Kosovës E.K.”, ka deklaruar Nikçi për Telegrafin.
"Shaje Gjestin" - publikohet videoja e plotë e rrahjes, Edi shihet i gjakosur teksa Jozi e detyron të ulet në gjunjë
Ai ka bërë të ditur se Prokuroria ka autorizuar Policinë e Kosovës për inicimin e rastit, vendosjen në “stop-listë” të të dyshuarit, si dhe ndërmarrjen e veprimeve të tjera ligjore ndaj tij.
“Prokurori i shtetit ka autorizuar Policinë e Kosovës për inicimin e rastit dhe vendosjen në stop-listë të të dyshuarit dhe ndërmarrjen e veprimeve ligjore ndaj tij”, ka thënë Nikçi.
Sipas Prokurorisë, veprimet janë ndërmarrë në bazë të dispozitave të nenit 109 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, i cili, sipas saj, zbatohet edhe ndaj personave të huaj që kryejnë vepra penale jashtë territorit të Kosovës ndaj shtetasve të saj.
Rasti lidhet me përleshjen e dhunshme mes Jozit dhe Edi Kuçit, pamjet e së cilës kanë qarkulluar ditët e fundit në rrjetet sociale. Në videon e plotë, e publikuar nga portali “Reporteri”, shihet momenti kur Edi ndalohet në rrugë përmes një tabele të falsifikuar “Stop”, ndërsa më pas i dilet në pritë dhe sulmohet fizikisht.
Në pamje dëgjohet Jozi duke e pyetur Edin “Pse m’ke shajt? Shaje Gjesti, shaje Gjestin”, ndërsa vazhdon ta godasë. Edi shihet i plagosur duke i kërkuar që të ndalojë, ndërsa në fund Jozi i kërkon të ulet në gjunjë dhe t’i kërkojë falje.
Pas publikimit të pamjeve, rasti ka marrë vëmendje të madhe në rrjetet sociale.
Me hapjen e rastit penal dhe vendosjen në “stop-listë”, autoritetet kosovare tashmë kanë ndërmarrë veprimet e para ligjore ndaj J.M., ndërsa rasti pritet të procedohet tutje nga organet kompetente. /Telegrafi/