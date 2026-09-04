Rusët sulmuan me dron zyrën e kreut të Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës
Një dron rus i tipit Shahed ka goditur ndërtesën e Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës (SBU) në Kiev, në një sulm që autoritetet ukrainase e konsiderojnë veçanërisht të rëndë për shkak të objektivit të goditjes.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, deklaroi se droni ishte drejtuar drejtpërdrejt drejt zyrës së kreut të SBU-së, Oleksandr Poklad duke e cilësuar sulmin si një tentativë për atentat ndaj drejtuesit të shërbimit ukrainas të inteligjencës.
“Droni ishte drejtuar drejtpërdrejt në zyrën e kreut të SBU-së në këtë ndërtesë”, tha ai.
Lideri ukrainas bëri të ditur se ka urdhëruar Pokladin të përgatisë një kundërpërgjigje ndaj Rusisë, e cila, sipas tij, duhet të jetë “adekuate, e ndjeshme dhe, nëse është e mundur, simetrike”.
“Ushtria jonë do ta mbështesë këtë përgjigje”, shtoi ai, pa dhënë detaje se çfarë forme mund të marrë kundërpërgjigjja.
Sulmet me dronë Shahed janë bërë pjesë e rëndësishme e fushatës ajrore ruse kundër Ukrainës, ndërsa Kievi ka paralajmëruar vazhdimisht se do t’u përgjigjet goditjeve ruse me sulme ndaj objektivave ushtarake dhe të sigurisë brenda territorit rus. /Telegrafi/