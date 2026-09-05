Ushtria amerikane godet 3 cisterna iraniane
Ushtria amerikane ka njoftuar se ka goditur tre cisterna iraniane të naftës, pasi Trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) lëshuan raketa balistike drejt dy anijeve luftarake amerikane.
Sipas Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), forcat amerikane goditën dy cisterna pranë ishullit Kharg dhe Jask, ndërsa një e tretë u shkatërrua në Gjirin e Omanit pasi ekuipazhi u urdhërua të braktiste anijen.
SHBA pretendon se të treja anijet ishin pjesë e një rrjeti të fshehtë të transportit të naftës që financon IRGC-në dhe grupet e saj aleate në rajon.
Nga ana tjetër, mediat iraniane raportuan se një cisternë pranë ishullit Kharg ishte goditur nga katër predha amerikane. Sipas tyre, nuk pati viktima dhe ekuipazhi po evakuohej.
Tensionet mes SHBA-së dhe Iranit janë përshkallëzuar sërish pas një periudhe relativisht të qetë.
Të dyja palët po përballen për kontrollin e Ngushticës së Hormuzit, një prej rrugëve më të rëndësishme të transportit të naftës në botë.
Ishulli Kharg është një qendër kryesore për eksportet iraniane të naftës dhe rreth 90% e eksporteve të naftës bruto të Iranit zakonisht kalojnë përmes tij.