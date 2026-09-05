Eurogoli i Leon Avdullahut, mesfushori shënon në portën e Borussia Dortmundit
Leon Avdullahu ka realizuar golin e parë me fanellën e Hoffenheimit, duke bërë një nisje fantastike në derbin ndaj Borussia Dortmundit.
Mesfushori kosovar shënoi në minutën e 45-të, kur me një gjuajtje të fuqishme dhe shumë të bukur nga distanca e dërgoi topin në rrjetë, duke realizuar një eurogol për 1-0.
Ky ishte një gol veçanërisht i rëndësishëm për Avdullahun, pasi është i pari i tij me Hoffenheimin, në sezonin e dytë që po e zhvillon me skuadrën gjermane. Goli i tij bëri që Hoffenheimi ta mbyllte pjesën e parë në epërsi ndaj Dortmundit.
LEEEOONNNN! WIE MACHT ER DEN DENN BITTE? pic.twitter.com/xDD6V2VWvL
— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) September 5, 2026
Avdullahu ka vazhduar të jetë një prej futbollistëve me rritjen më të madhe të vlerës në treg. Aktualisht, sipas Transfermarkt, vlera e tij ka shkuar në 30 milionë euro, ndërsa së fundmi ai ka vazhduar kontratën me Hoffenheimin deri në vitin 2031.
Në formacionin titullar të Hoffenheimit nga minuta e parë është edhe Albian Hajdari, i cili në këtë përballje është ndëshkuar me karton të verdhë.
Ndërkohë, sulmuesi tjetër kosovar i Hoffenheimit, Fisnik Asllani, ende nuk i është bashkuar skuadrës.
🇩🇪🔵 TREMENDO DERECHAZO DE LEON AVDULLAHU 💥
BORUSSIA DORTMUND CAE VISITANDO AL HOFFENHEIMpic.twitter.com/5aZMzFHRCx
— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) September 5, 2026
Për Avdullahun, ky gol mund të jetë një tjetër moment i rëndësishëm në zhvillimin e tij në futbollin gjerman, ndërsa realizimi ndaj një kundërshtari si Borussia Dortmundi i jep edhe më shumë peshë paraqitjes së tij. /Telegrafi/