Leon Avdullahu ka realizuar golin e parë me fanellën e Hoffenheimit, duke bërë një nisje fantastike në derbin ndaj Borussia Dortmundit.

Mesfushori kosovar shënoi në minutën e 45-të, kur me një gjuajtje të fuqishme dhe shumë të bukur nga distanca e dërgoi topin në rrjetë, duke realizuar një eurogol për 1-0.

Ky ishte një gol veçanërisht i rëndësishëm për Avdullahun, pasi është i pari i tij me Hoffenheimin, në sezonin e dytë që po e zhvillon me skuadrën gjermane. Goli i tij bëri që Hoffenheimi ta mbyllte pjesën e parë në epërsi ndaj Dortmundit.


Avdullahu ka vazhduar të jetë një prej futbollistëve me rritjen më të madhe të vlerës në treg. Aktualisht, sipas Transfermarkt, vlera e tij ka shkuar në 30 milionë euro, ndërsa së fundmi ai ka vazhduar kontratën me Hoffenheimin deri në vitin 2031.

Në formacionin titullar të Hoffenheimit nga minuta e parë është edhe Albian Hajdari, i cili në këtë përballje është ndëshkuar me karton të verdhë.

Ndërkohë, sulmuesi tjetër kosovar i Hoffenheimit, Fisnik Asllani, ende nuk i është bashkuar skuadrës.


Për Avdullahun, ky gol mund të jetë një tjetër moment i rëndësishëm në zhvillimin e tij në futbollin gjerman, ndërsa realizimi ndaj një kundërshtari si Borussia Dortmundi i jep edhe më shumë peshë paraqitjes së tij. /Telegrafi/

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