Pandeli Majko ka reaguar lidhur me krizën politike në Kosovë dhe bllokadën rreth zgjedhjes së presidentit, duke shprehur shqetësim për pasojat që mund të ketë situata aktuale.

Ish-kryeministri i Shqipërisë e ka cilësuar zgjedhjen e presidentit në Prishtinë si një “lodër vetëvrasëse”, ndërsa ka paralajmëruar se përplasjet politike po e pamundësojnë gjetjen e një zgjidhjeje për krizën institucionale.

Majko ka thënë se mekanizmi i fundit për zgjidhjen e krizës, përmes zgjedhjeve të parakohshme, po rrezikon të “vritet” nga situata e krijuar politike.

“Situata e krijuar në politikën e Kosovës po ‘vret’ mekanizmin e fundit për gjetjen e zgjidhjes së krizës! Ky mekanizëm është i lidhur me zgjedhjet e parakohshme!”, ka shkruar Majko.

Sipas tij, rezultati i zgjedhjeve ka mbetur i “ngrirë” për shkak të mosmarrëveshjeve politike.

“Votuesit kanë ‘ngrirë’ rezultatet dhe krizën e mosmarrëveshjes! Në kutinë e votimit, Kosova po mbetet jetime!”, ka deklaruar ai.

Majko ka paralajmëruar se vazhdimi i kësaj situate mund ta çojë Kosovën drejt një gjendjeje të rëndë institucionale.

“Kosova rrezikon, seriozisht, të hyjë në paradhomën e shteteve të dështuar!”, ka shkruar ai.

Në fund, ish-kryeministri shqiptar ka thënë se shpresa e fundit mbetet lodhja nga ideja se dështimi i njëri-tjetrit mund të shërbejë si zgjidhje.

“Errësira e vërtetë nuk është ajo që njohim, por bindja se drita nuk do të vijë!”, ka përfunduar Majko.


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