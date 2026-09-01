Klubi gjerman i Bundesligës, Union Berlin ka konfirmuar nënshkrimin e mesfushorit me prejardhje shqiptare, Kastriot Imerit, nga Young Boys.

Imeri do të ribashkohet me trajnerin Mauro Lustrinelli pasi të dy u bashkuan për të ndihmuar Thunin të fitonte titullin e parë të Superligës Zvicerane në sezonin 2025/26 gjatë periudhës së huazimit të mesfushorit sulmues.

Njoftimi zyrtar erdhi nga vet rrjetet sociale të klubit që garon në Bundesligën gjermane.

“Jemi të kënaqur të njoftojmë nënshkrimin e lojtarit të kombëtares zvicerane, Kastriot Imeri. Mauro e njeh dhe i beson atij, dhe ne e duam tashmë. Mirë se vini në klub, Kastriot”, thuhet në njoftimin e klubit gjerman.


Imeri, i cili ka një ndeshje për Zvicrën, shënoi gjashtë gola dhe dha tetë asistime në 30 ndeshje të ligës kryesore të Zvicrës sezonin e kaluar.

Ai mund të debutojë për kryeqytetasit kundër Bayer Leverkusen të shtunën në kuadër të javës së dytë të Bundesligës.

Transferimi i tij te Union Berlini ka kushtuar 2.5 milionë euro. /Telegrafi/

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