Ylli i Barcelonës drejt largimit, Bayer Leverkusen destinacioni i preferuar
E ardhmja e Marc Casados ka hyrë në një fazë vendimtare në këtë afat kalimtar transferimesh.
Mesfushori i Barcelonës ka tërhequr interesimin e disa klubeve gjatë javëve të fundit, përfshirë oferta nga Arabia Saudite dhe Turqia, si dhe mundësi nga Anglia, Italia dhe RB Leipzig në Gjermani.
Megjithatë, pavarësisht interesimit të madh, Casado duket se e ka të qartë zgjedhjen e tij. Sipas SPORT, destinacioni i preferuar i mesfushorit spanjoll është Bayer Leverkusen.
Faktori kryesor që po e shtyn Casadon drejt klubit gjerman është lidhja e tij e veçantë me trajnerin Carles Martinez. Ky i fundit, i cili prej kësaj vere është në stolin e Leverkusenit, e ka drejtuar Casadon gjatë fazave të hershme të zhvillimit të tij në akademinë e Barcelonës, La Masia.
Marrëdhënia mes tyre ka mbetur e fortë ndër vite dhe mundësia për të punuar sërish me një trajner që e njeh shumë mirë lojtarin, aftësitë dhe karakteristikat e tij që nga koha kur ishte pjesë e akademisë, është një nga arsyet kryesore që e bëjnë projektin e Leverkusenit kaq tërheqës për Casadon.
Nga ana e Bayer Leverkusenit, transferimi i mesfushorit të dalë nga akademia e Barcelonës varet nga ristrukturimi i repartit të mesfushës.
Largimi i mundshëm i Robert Andrich do të krijonte hapësirën e nevojshme në skuadër për të konkretizuar ardhjen e Casados.
Andrich ka humbur shiritin e kapitenit në favor të Edmond Tapsobës dhe, sipas raportimeve, drejtuesit sportivë e kanë informuar se nuk pritet të ketë një rol të rregullt në formacion.
Kjo situatë mund ta shtyjë gjermanin drejt largimit dhe, njëkohësisht, të përshpejtojë transferimin e Casados te Leverkusen.
Pavarësisht interesimit nga klubet spanjolle, përfshirë Real Betisin, Casado është i gatshëm të bëjë hapin drejt Bundesligës dhe t’i bashkohet projektit të Carles Martinez, i cili ka kontratë me Bayer Leverkusen deri në qershor të vitit 2028. /Telegrafi/