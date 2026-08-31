Nga Bayern Munich te një tjetër klub gjerman, Arijon Ibrahimovic pranë transferimit
Augsburgu ka arritur marrëveshjen me Bayern Munich për transferimin në formë huazimi të Arijon Ibrahimovicit, me klubin bavarez që i ka dhënë dritën jeshile largimit të talentit të tij.
Sipas informacioneve ekskluzive të Fabrizio Romano, palët kanë gjetur gjuhën e përbashkët për një huazim që përfshin edhe një opsion blerjeje prej 8 milionë eurosh.
Nëse Augsburg vendos ta aktivizojë këtë klauzolë në fund të periudhës së huazimit, Ibrahimovic do të bëhej përfundimisht lojtar i klubit të Bundesligës.
Marrëveshja është arritur gjatë mëngjesit të sotëm, ndërsa Ibrahimovic ka qenë objektivi kryesor i Augsburgut për këtë afat kalimtar.
Klubi gjerman e ka parë 20-vjeçarin si një përforcim të rëndësishëm për repartin ofensiv dhe ka lëvizur shpejt për të siguruar shërbimet e tij.
Një tjetër tregues se transferimi është pranë zyrtarizimit është fakti se testet mjekësore të Ibrahimovicit janë planifikuar për më vonë gjatë ditës së sotme. Nëse gjithçka shkon sipas planit, lojtari pritet të firmosë dokumentet dhe të kompletojë kalimin te Augsburgu.
Ibrahimovic, i cili është pjesë e strukturave të Bayern Munichut, është konsideruar prej vitesh një prej talenteve interesantë të futbollit gjerman.
Huazimi te Augsburgu pritet t'i ofrojë atij më shumë minuta dhe një rol më të rëndësishëm në futbollin e nivelit të lartë, duke i dhënë mundësinë të zhvillohet më tej në Bundesligë.
Për Bayernin, marrëveshja përfaqëson një mundësi për ta lejuar Ibrahimovicin të fitojë eksperiencë të rëndësishme jashtë klubit, ndërsa opsioni i blerjes prej 8 milionë eurosh i jep Augsburgut mundësinë për ta mbajtur përfundimisht lojtarin nëse paraqitjet e tij bindin gjatë sezonit.
Transferimi pritet të marrë formë zyrtare pas përfundimit të testeve mjekësore dhe procedurave të fundit administrative. /Telegrafi/