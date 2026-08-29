Sulmuesi i ri anësor i Bayern Munichut, Ismael Saibari ka shkruar tashmë historinë në Bundesliga.

Bayern Munich e nisi mbrojtjen e titullit të Bundesligës me një fitore të thellë 5-1 në shtëpi ndaj Stuttgartit.

Me disa lojtarë që iu bashkuan përgatitjeve para-sezonale vonë, stafi i trajnerëve ishte i kënaqur nga ndikimi i menjëhershëm i zëvendësimeve, veçanërisht i nënshkrimit të ri Ismael Saibari.

Saibari, i cili thuhet se u bashkua me Bayernin për 55 milionë euro, debutoi në Bundesligë si zëvendësues dhe dha dy asistime.

Për herën e parë, ai fitoi një duel sprinti me Finn Jeltsch në vijën anësore përpara se t’ia niste topin Aleksandar Pavlovic. Për herën e dytë, ai gjeti Luis Diaz me një pasim krijues pasi u kthye në mesfushë.

Kjo performancë e bëri Saibarin të shkruante emrin e tij në librat e historisë së Bundesligës.


Që nga fillimi i mbledhjes së të dhënave në vitin 2004, ai është bërë vetëm lojtari i gjashtë që ka dhënë dy asistime në debutimin e tij në ligë, duke iu bashkuar Robbie Kruse, Luis Diaz, Shinji Ono, Toni Kroos dhe Diego.

Asnjë lojtar nuk ka regjistruar më shumë se dy asiste në debutimin e tij gjatë kësaj periudhe. /Telegrafi/

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