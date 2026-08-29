Ismael Saibari shkruan historinë në Bundesliga në debutimin e tij
Sulmuesi i ri anësor i Bayern Munichut, Ismael Saibari ka shkruar tashmë historinë në Bundesliga.
Bayern Munich e nisi mbrojtjen e titullit të Bundesligës me një fitore të thellë 5-1 në shtëpi ndaj Stuttgartit.
Me disa lojtarë që iu bashkuan përgatitjeve para-sezonale vonë, stafi i trajnerëve ishte i kënaqur nga ndikimi i menjëhershëm i zëvendësimeve, veçanërisht i nënshkrimit të ri Ismael Saibari.
Saibari, i cili thuhet se u bashkua me Bayernin për 55 milionë euro, debutoi në Bundesligë si zëvendësues dhe dha dy asistime.
¡SAIBARI, SABÍAMOS QUE ERAS UN GOLEADOR, PERO TAMBIÉN ASISTES! 🎩
Sale y se marca dos asistencias de auténtica magia, con jugador por los suelos incluido. ¡Increíble lo de este jugador! ✨#BundesligaEnDAZN 🇩🇪 pic.twitter.com/wdMuHwciT6
— DAZN España (@DAZN_ES) August 28, 2026
Për herën e parë, ai fitoi një duel sprinti me Finn Jeltsch në vijën anësore përpara se t’ia niste topin Aleksandar Pavlovic. Për herën e dytë, ai gjeti Luis Diaz me një pasim krijues pasi u kthye në mesfushë.
Kjo performancë e bëri Saibarin të shkruante emrin e tij në librat e historisë së Bundesligës.
𝑻𝒘𝒐 𝒂𝒔𝒔𝒊𝒔𝒕𝒔 on his Bundesliga debut ✅
Ismael Saibari masterclass 💫🇲🇦 pic.twitter.com/N0OI2tx5UI
— FC Bayern (@FCBayernEN) August 28, 2026
Që nga fillimi i mbledhjes së të dhënave në vitin 2004, ai është bërë vetëm lojtari i gjashtë që ka dhënë dy asistime në debutimin e tij në ligë, duke iu bashkuar Robbie Kruse, Luis Diaz, Shinji Ono, Toni Kroos dhe Diego.
Asnjë lojtar nuk ka regjistruar më shumë se dy asiste në debutimin e tij gjatë kësaj periudhe. /Telegrafi/