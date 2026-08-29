Erdogan dhe Putin takohen më 1 shtator, zbulohen temat që pritet të diskutohen
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe presidenti rus Vladimir Putin do të takohen në Bishkek, Kirgistan, më 1 shtator për bisedime që pritet të përqendrohen në tema të shumta.
Yury Ushakov, këshilltari i Putinit për politikën e jashtme, tha se takimi do të zhvillohej në margjinat e samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO), i planifikuar për 31 gusht - 1 shtator në kryeqytetin e Kirgistanit.
“Ka shumë çështje për të diskutuar. Sigurisht, këto përfshijnë situatën në Detin e Zi dhe çështjen e Ukrainës në përgjithësi”, tha Ushakov.
Ai shtoi se të dy udhëheqësit pritet të diskutojnë gjithashtu mënyrat për të zhvilluar më tej bashkëpunimin tregtar dhe ekonomik midis Turqisë dhe Rusisë.
Ushakov deklaroi se Putini kishte planifikuar nëntë takime dypalëshe rreth samitit, duke vënë në dukje se tubimet e mëdha ndërkombëtare ofruan një mundësi për bisedime të drejtpërdrejta midis liderëve botërorë.
Putini është planifikuar të takohet me Presidentin kinez Xi Jinping më 31 gusht dhe me Presidentin iranian Masoud Pezeshkian më 1 shtator.
Diplomacia e tij në samit pritet të përfshijë gjithashtu takime me kryeministrin indian Narendra Modi, presidentin kazakistanez Kassym-Jomart Tokayev, kryeministrin armen Nikol Pashinyan dhe udhëheqësit e Kirgistanit, Taxhikistanit dhe Mongolisë.