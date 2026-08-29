Shpati Zekaj fiton medaljen e bronztë në 'Taranto 2026'
Xhudisti kosovar Shpati Zekaj ka arritur të sigurojë medaljen e bronztë në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”, në kategorinë deri në 100 kilogramë.
Për medaljen e bronztë Shpati mposhti me Ippon, Rayane Zakaria Benatia nga Algjeria.
Xhudisti kosovar e zhvilloi garën me sukses, duke triumfuar ndaj përfaqësuesit të Algjerisë dhe duke siguruar kështu një tjetër medalje për Kosovën në “Taranto 2026”.
Zekaj e nisi garën në mënyrë të shkëlqyer, pasi në xhiron e parë mposhti me Ippon malazezin Aleksandar Tomic.
Megjithatë, në çerekfinale ai u mposht me Ippon nga tuniziani Koussay Ben Gares, rezultat që e dërgoi në repesazh.
Por Shpati nuk u dorëzua dhe përmes repesazhit arriti të rikthehet fuqishëm, duke fituar duelin për medaljen e bronztë në kategorinë deri në 100 kilogramë. /Telegrafi/