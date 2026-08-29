Zekaj fiton ndeshjen e parë në repesazh, vetëm një fitore larg medaljes së bronztë
Xhudisti i Kosovës, Shpati Zekaj është vetëm një fitore larg medaljen së bronztë në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”.
Zekaj i ka nisur mirë ndeshjet e repesazhit duke fituar në ndeshjen e parë në kategorinë deri në 100 kilogramë
Xhudisti jone arriti të mposht kundërshtarin grek Athanasios Mylonelis, duke iu ofruar edhe më shumë medaljes së bronztë.
Në ndeshjen për medalje, Zekaj do të përballet me algjerianin Rayane Zakaria Benatia, me bllokun final që fillon nga ora 16:00.
Vlen të theksohet se në garë për të bronztën është edhe xhudistja Laura Fazliu, e cila ka kaluar në gjysmëfinale të kategorisë deri në 63 kilogramë.
Në anën tjetër, gjatë ditës së djeshme (e premte), xhudistët Fatjona Kasapi, Akil Gjakova dhe Flaka Loxha fituan medalje të bronzta. /Telegrafi/